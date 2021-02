L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, demana als algemesinencs que no relaxen el compliment de les normes sanitàries i de contacte social per a evitar un nou repunt de casos de coronavirus

Connect on Linked in

L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha demanat no baixar la guàrdia i que la responsabilitat individual i social dels algemesinencs enfront del coronavirus es mantinga com en les últimes setmanes. La primera edil ha volgut traslladar un missatge de prudència i responsabilitat contra el virus que ha causat centenars de contagis durant el mes de gener. El passat 22 de gener Algemesí registrava una incidència acumulada de 2.275,80 punts amb 622 casos actius. La tendència a l’alça durant el mes de gener s’ha trencat al llarg del mes de febrer fins a situar-se en una incidència de 84 punts i 23 casos actius.



Per a Marta Trenzano, “les mesures de restricció de la mobilitat i la consciència personal han possibilitat aquest descens, però ara no val la relaxació i hem de ser exigents en la responsabilitat individual per a eixir només quan siga necessari i complir les normes sanitàries i evitar els contactes socials per a evitar nous repunts”.



L’alcaldessa d’Algemesí considera imprescindible seguir en aquesta línia “de constància i disciplina per a evitar una nova onada de contagis perquè estem parlant de vides humanes i han mort 31 persones aquest 2021. Vull mostrar les meues condolences a totes les persones que han perdut a un familiar i llançar un missatge d’ànim a aquelles persones que han passat la malaltia o encara estan lluitant contra ella”.