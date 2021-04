L’Alcaldessa d’Algemesí rep al Repte del Reciclatge

Connect on Linked in

A través d’una campanya de conscienciació ciutadana promoguda per Ecoembes

L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, acompanyat del regidor de serveis públics i patrimoni, Raúl Adam, han sigut els encarregats de rebre aquest matí a l’equip del Repte del Reciclatge.

La iniciativa, en la qual també participen la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i el Consorci Ribera i Valldigna, premiarà al municipi que aconseguisca reciclar “Més, Millor, Sempre” els seus envasos de plàstic, llandes i briks en el contenidor groc.

Els 16 municipis que participaran en aquesta edició del “Repte del Reciclatge”, integrats en la zona de Consorci Ribera i Valldigna són: Alzira, Algemesí, Sueca, Cullera, Carcaixent, Tavernes de la Valldigna, Alginet, L’Alcudia, Benifaió, Alberic, Almussafes, Montserrat, Castelló, Turís Guadassuar i Carlet.

Els veïns d’Algemesí han participat, durant tot el dia de hui, en les activitats que es proposaven en un espai reservat en el mercat setmanal d’aquesta localitat. L’objectiu interactuar amb la població i resoldre els seus dubtes sobre com reciclar correctament els envasos. A més, l’equip ha visitat els comerços de la zona informant-los de la pròpia campanya i dels serveis que presta l’ajuntament per a comerços com és el servei de recollida de paper i cartó porta a porta exclusiu per a ells.

L’acció està plantejada seguint estrictes protocols de seguretat sanitària i té com a objectiu desmitificar les faules entorn del reciclatge i sensibilitzar a la població de la seua importància per a la cura del medi ambient i del planeta. La campanya persegueix la interacció “cara a cara” amb el ciutadà, intentant que totes les accions siguen permeables a les organitzacions, tradicions i cultura de l’àmbit geogràfic sobre el qual s’actua. Es tracta que les pròpies institucions, organitzacions, clubs socials i esportius, associacions i centres d’ensenyament de cada localitat, siguen partícips i impulsores de la iniciativa. Les seues accions in situ permetran arribar al major nombre possible de veïns i llars amb la finalitat de multiplicar els resultats de la campanya: informar correctament i resoldre dubtes per a augmentar la separació correcta de residus d’envasos, fent possible el seu posterior reciclatge.

El repte del Reciclatge tornarà a Algemesí dissabte que ve, 17 d’abril i s’instal·larà en un espai reservat en el mercadito ambulant i el divendres 23 d’abril, dia en què realitzarà xarrades informatives en tots els centres educatius d’Algemesí.

El “Repte del Reciclatge” es planteja com una competició entre municipis del Consorci per a incrementar l’ús del contenidor groc, en almenys un 15% de mitjana, durant els dos mesos posteriors al període de campanya, comparant aquestes aportacions amb les del mateix període de l’any 2020, i guanyarà el municipi que més haja crescut. En el cas que Algemesí guanyara la competició destinarà el premi a Caritas Algemesí i Algemesí Solidari.

La campanya va començar ahir a Tavernes de la Valldigna i es prolongarà fins al 7 de maig de 2021, quan finalitzarà en L’Alcudia. La “Furgoneta del Reciclatge” visitarà cadascun dels 16 municipis seleccionats de la zona de gestió del Consorci Ribera i Valldigna.

Sobre Ecoembes

Ecoembes l’organització ambiental sense ànim de lucre que coordina el reciclatge dels envasos de plàstic, les llandes i els briks (contenidor groc) i els envasos de cartó i paper (contenidor blau) a Espanya

En 2019, es van reciclar més de 1,5 milions de tones d’envasos de plàstic, llandes i briks i envasos de cartó i paper en tot el territori nacional.

Gràcies a això, es van obtindre nombrosos beneficis ambientals, com evitar l’emissió de 1,67 milions de tones de CO₂ a l’atmosfera o estalviar 6,36 milions de MWh. Així mateix, es van estalviar 20,74 milions de metres cúbics d’aigua.