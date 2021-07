L’alcaldessa de Paiporta es reunirà amb els col·lectius i agents socials paiportins com a primera acció al càrrec

Connect on Linked in

Maribel Albalat s’ha marcat com a la seua prioritat al capdavant de l’Alcaldia mantenir una escolta activa i el contacte directe amb la ciutadania i col·lectius paiportins

L’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, encetarà a partir de les pròximes setmana una sèrie de trobades i reunions amb els diversos agents socials, col·lectius i associacions paiportines per tal de mantenir una primera presa de contacte amb elles i escoltar les seues necessitats i inquietuds.

Per a Albalat “l’escolta activa i el contacte directe amb la ciutadania seran principis fonamentals per a exercir el meu càrrec, com a part de la responsabilitat i sentit de servei a Paiporta que l’Alcaldia comporta”. L’alcaldessa ha assenyalat la necessitat “d’atendre especialment i en primer lloc les qüestions que hagen de plantejar-nos els diversos agents socials paiportins, ja que han sigut ells els que han lluitat en primera línia per combatre la Covid”.