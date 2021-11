L’alcaldessa d’El Puig desmentix el brot de 21 casos a un centre educatiu de la localitat

Connect on Linked in

L’alcaldessa d’El Puig de Santa Maria ha volgut desmentir una informació publicada per Sanitat en la que s’afirmava que hi havia un brot de 21 casos positius a un centre educatiu de la localitat valenciana. Segons l’alcaldessa Luisa Salvador, es tracta tot d’un malentès dels casos confirmats a El Puig.

Esta confusió, com indica l’alcaldessa, s’ha degut a una suma errònia, però no deixa de restar importància al brot que sí que hi ha. Tot i això, Salvador ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a la seua població, per a que no pense que El Puig està en risc de rebrot.

L’anunci de Sanitat s’havia produït en l’actualització d’ahir, on va confirmar 240 casos confirmats per PCR o antígens a tota la Comunitat, que fan un total de 515.948 persones des de l’inici. D’altra banda, s’han confirmat 277 altes de pacients de COVID-19, situant la xifra absoluta en 515.847 valencians i valencianes recuperats del virus.

Ara mateix, els casos en actiu són 2.688, un 0.51% dels positius. També ha actualitzat els dades actuals dels hospitals, que tenen 225 persones ingressades, 47 de les quals es troben a l’UCI.

A més del brot d’El Puig, Sanitat també ha informat d’un altre a Elda, on hi ha 13 casos confirmats en un origen laboral.