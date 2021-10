L’alcaldessa i els regidors de Sellent donen la seua assignació econòmica dels últims plenaris als afectats pel volcà

Connect on Linked in

“Som conscients que estes aportacions no poden solucionar una problemàtica tan devastadora com l’esdevinguda a La Palma però la iniciativa vol situar-se com un acte simbòlic per a mobilitzar a la ciutadania tant de Sellent com de la resta de pobles pròxims. El comportament de les institucions ha sigut exemplar, treballant totes a una, però també la ciutadania ens podem mobilitzar per a ajudar als palmers en aquest moment tan complicat”.

En aquests termes s’expressa l’alcaldessa de Sellent, Raquel Sancho, que en l’últim plenari municipal va decidir destinar l’import que havia de cobrar a una donació a l’associació Creu Roja, simbolitzant el suport de la localitat a una població palmera perjudicada per l’erupció del volcà. L’alegria de l’alcaldessa es va ampliar quan la resta de regidors que assistien al ple també es van sumar i van decidir destinar també la seua aportació econòmica dels últims plenaris a la iniciativa, que al principi l’alcaldessa tenia intenció d’implementar de manera individual. L’import total de tots els regidors es destinarà per tant a Creu Roja, que compta amb una línia d’ajuda a les persones perjudicades que s’han quedat sense llar i sense recursos econòmics després de la històrica erupció d’un volcà que ja es prolonga més de dues setmanes.