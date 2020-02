L’alcaldessa socialista de Fortaleny porta un any incomplint la moció d’ajuda al camp valencià

Connect on Linked in

Va ser aprovada per unanimitat i incloïa, entre altres propostes, bonificar el 100% de l’IBI rústic als citricultores



També es contemplava la possibilitat de bonificar el 50% l’IBI urbà dels habitatges habituals dels agricultors i edificis d’usos agrícoles

El portaveu del grup municipal popular de Fortaleny, José Antonio Escrivá, ha denunciat que l’equip de govern local encapçalat per l’alcaldessa, Juana Clos, ha ignorat una moció aprovada per unanimitat el 7 de març de 2019 i que tenia per objecte ajudar als agricultors per la mala situació que viu el camp valencià.

Escrivá ha recordat que aqueix objectiu que van secundar tant el PSOE, al capdavant de l’equip de govern, com el PP, que exerceix les labors d’oposició, «ha caigut en sac trencat i no s’ha mogut ni un dit per a pal·liar les dificultats per les quals travessen els agricultors valencians».

En la citada moció es demanava elaborar un programa de retirada de fruita amb fons propis del qual pogueren beneficiar-se els agricultors no integrats en organitzacions de productors.

També s’instava al Consell que presideix Ximo Puig a presentar l’estudi d’ajudes «de minimis» per a productors que demostraren pèrdues de renda a conseqüència de l’actual crisi citrícola. Així mateix demanava a l’Executiu autonòmic que presentara un estudi sobre l’impacte que ha tingut sobre el sector l’acord de la Unió Europea amb estats d’Àfrica Meridional a fi de poder activar la clàusula de salvaguarda continguda en aquest.

I és que el lideratge d’Espanya en el comerç de cítrics en fresc exigeix, segons el text de la moció aprovada per unanimitat, que la UE adopte mesures correctores quan s’evidencie que aquestes importacions de tercers països generen perjudicis greus en el sector citrícola europeu.

Ajudes directes

Escrivá ha lamentat que tampoc s’hagen atés les peticions perquè s’establisquen ajudes directes que alleugen la situació dramàtica que pateixen moltes famílies valencianes vinculades al sector citrícola. Així, ha destacat que en la moció es demana bonificar el 100% de l’IBI rústic de 2019 de les parcel·les destinades a cultius citrícoles.

Tampoc s’ha impulsat la bonificació del 50% de l’IBI urbà als habitatges habituals dels agricultors i dels edificis destinats a usos agrícoles. El portaveu del grup municipal popular també ha ressaltat que una altra de les propostes per a ajudar als agricultors era que s’establira per als cítrics el mòdul 0 en el sistema d’avaluació objectiva de l’IRPF.

La inacció de l’equip de govern és «inadmissible», segons Escrivá, ja que la situació del camp valencià no ha millorat en aquests mesos i el que es va demanar fa un any és ara «encara més urgent que quan es va plantejar aquesta moció».