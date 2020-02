L’Alcúdia, 25 anys apropant el teatre als escolars

Connect on Linked in

Des de fa 25 anys, tots els centres educatius de l’Alcúdia s’acosten a l’espai teatral de la Casa de la Cultura per veure una representació pensada especialment per a cada cicle educatiu.

Com tots els anys, els centres educatius de l’Alcúdia acudeixen a la Casa de la Cultura per a assistir a una representació teatral, realitzada en horari escolar, en la qual aprenen al mateix temps que es diverteixen. Esta iniciativa, duta a terme per l’Ajuntament des de fa 25 anys, permet als xiquets i xiquetes conéixer l’espai del teatre amb quatre sessions de ficció, dues de teatre en anglès i dos concerts pedagògics, repartits al llarg del curs.

Este matí, mes de 350 alumnes d’infantil acudien a la Casa de la Cultura per a veure “Una poma, un pomer”, l’obra de Teatre de Paper. Fent servir una càmera, una pantalla i música en directe, ens contaven la història d’una llavor, des que cau al terra fins que creix l’arbre sencer. Amb el recolzament de cançons populars, i fent servir unes titelles fetes amb llibretes, el duo sobre l’escenari han fet riure i cridar els més menuts.

Anteriorment, aplegava Dani Miquel per a mostrar als alumnes de 3r i 4t “Què fem amb el fem?”, tota una declaració d’intencions davant una obra que tracta d’incentivar els reciclatge i la estima per la nostra Terra. “La idea es conscienciar a la família de la necessitat de viure d’una altra manera” explica Dani Miquel. “Bàsicament, es tracta d’intentar reduir tot allò que consumim: gastar la mateixa carmanyola per a l’esmorzar, comprar amb borses de palla…” A més, esta actuació suposava l’estrena de “Què fem amb el fem?”, un espectacle que pegarà la volta al País Valencià per a ensenyar la lliçó a tots els xiquets i xiquetes.

“ROB”, del Teatre de l’Abast, també aplegava a l’Alcúdia per als alumnes de 5é i 6é de primària. L’obra, en al·lusió al clàssic personatge literari Robinson Crusoe, contava la història d’un nàufrag acompanyat solament d’una calavera. Un teatre mut, realitzat exclusivament amb expressions corporals i mitjançant sons i llums ambientals, combinat amb seqüències musicals, donaven una perspectiva diferent a l’obra.

La programació de representacions escèniques per a xiquets continuarà la resta de curs amb nous teatres, sessions en anglès i concerts pedagògics, apropant així a tots els xiquets i xiquetes a conèixer la cultura del teatre.