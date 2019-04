L’Alcúdia acull la II Fira Intercentres de Tecnologia i Informàtica

Connect on Linked in

L’esdeveniment, organitzat per l’IES Els Évols i amb el patrocini de l’Ajuntament de l’Alcúdia, tindrà lloc el pròxim dimecres 10 d’abril, en horari de 09.00 h a 14.00 hores.

Amb la fira, els estudiants podran trobar un espai on compartir els seus coneixements sobre tecnologia o la informàtica de manera entretinguda amb jocs com el “Kahoot”, al qual podran accedir col·lectivament a través del seu telèfon mòbil.

La pròxima setmana, la informàtica i la tecnologia arriben amb força a l’Alcúdia de la mà de la II Fira Intercentres: un esdeveniment educatiu i també social, organitzat per al dimecres 10 d’abril i on es podran trobar tota una sèrie d’activitats destinades als estudiants de secundària de l’IES Els Évols i d’altres centres participants en el projecte, com els dels municipis Navarrés, Algemesí, Guadassuar, Carlet, Enguera, Càrcer i l’Alcúdia de Crespins.

Així doncs, el programa d’activitats s’estén al llarg de tot el matí del dimecres, incloent-hi una visita al Museu de la Música i el Museu Etnològic (els dos a la Casa de la Solera), on l’alumnat accedirà per torns. Posteriorment, els alumnes continuaran el seu trajecte fins al Parc del Patinatge i a la Casa de la Cultura, els espais on es duran a terme els diversos tallers educatius amb els quals es pretén que els estudiants puguen desenvolupar la seua imaginació.

D’aquesta manera, destaca la realització del taller “Kahoot”, una activitat plantejada a manera de concurs on els alumnes de tots els instituts podran aprendre nous conceptes o fer un repàs d’aquells que ja coneixen sobre la tecnologia i la informàtica de forma entretinguda i participativa gràcies a una aplicació a la qual podran accedir en eixe moment a través del seu telèfon mòbil.

Aquest joc, amb el qual els estudiants també participaran per torns, està plantejat com un concurs amb una senzilla estructura de preguntes on primer es mostrarà la resposta, amb l’objectiu que els alumnes sàpiguen seleccionar la pregunta correcta. Aquells que siguen més ràpids i hàbils seran els guanyadors en un joc on, no obstant això, el que més importa és el fet de compartir els seus coneixements sobre la matèria.

Altres dels objectius d’aquest projecte social és també fer comprendre als alumnes que hi tenen moltes possibilitats presents al seu entorn per poder produir tota una sèrie d’artefactes significatius en una societat on la ciència té un paper imprescindible en la cultura contemporània (sense oblidar altres conceptes també de gran importància en el món educatiu com la creativitat, la crítica o la diversitat). Amb tot això, també es busca que els joves siguen capaços d’apropar-se a solucions creatives pel que fa a desafius col·lectius i problemes del seu entorn en relació amb el món tecnològic.