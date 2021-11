L’Alcúdia ajorna els actes d’interior al arribar al nivell 4 d’alerta per Covid

Print This Post

L’Alcúdia ha ajornat els actes previstos per a la Setmana contra la Violència de Gènere, Santa Cecília i el 30 Aniversari de la Casa de la Música, a més de la Festivitat de Sant Andreu, Patró del municipi.

La decissió s’ha fet pública amb el vist-i-plau per unanimitat de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament, després de l’última actualització del Departament de Salut de la Ribera dels casos actius de COVID i la taxa de prevalença, que en el cas de l’Alcúdia ascendeixen a 69 casos i una taxa de 557 sobre 100.000 habitants. Una situació que coloca a la localitat riberenca com l’única població del departament amb un nivell 4 d’alerta.

El resultat de la reunió ha sigut la suspensió o ajornament d’11 dels actes previstos en l’interior de dependències municipals, especialment a la Casa de la Cultura, enmarcades en commemoracions d’importància i amb un previsible alt grau d’assistència.

A més dels actes d’interior, s’ajornen també totes les celebracions que afecten a xiquets i xiquetes, encara que la celebració fora a l’exterior, perquè el públic objectiu encara no està protegit per la vacuna.



Aquells actes per a adults previstos en exteriors i en els que es puga mantindre la distància social, sempre amb obligació d’ús de mascareta, com ara l’exposició de vehicles clàssics i de competició del diumenge i la Marxa Contra la violència de Gènere, prevista per al dijous 25 de novembre, queden sense cap modificació.

Respecte als actes religiosos, el rector de la parròquia de Sant Andreu, en reunió amb Salom, ha decidit suspendre la processió del Patró, encara que sí es celebrarà la misa en honor al sant; això sí, amb totes les mesures de seguretat i higiene per previndre contagis a l’interior de l’esglèsia.

Des de el consistori esperen que esta difícil decissió, que implica l’ajornament i modificació d’una agenda d’actes molt completa, ajude a reduïr el número de casos actius i previndre nous contagis al municipi. Una localitat que va ser fa ben poc referent comarcal amb una de les situacions sanitàries més favorables.