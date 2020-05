L’Alcúdia: ajudes socials per a superar el Coronavirus

Connect on Linked in

L’ajuntament de l’Alcúdia invertirà en ajudes socials al voltant de 100.000 euros en el segon trimestre de 2020, la regidora de Sanitat i Benestar Social, Àngels Boix, ha posat en marxa una bateria d’ajudes de tot tipus per impulsar els mes desafavorits a superar la crisi del COVID19.

Des del mateix moment de la declaració de l’estat d’alarma, el consistori alcudià es va proposar com a prioritat ajudar a tots els veïns i veïnes que ho necessitaren, posant en les mans de la regidora i Serveis Socials, Àngels Boix, els recursos necessaris per tal de dur endavant una sèrie d’ajudes de tot tipus a les persones i famílies que ja davant mà se sabia que resultarien afectades i també a aquelles que els vindria de nou per la pèrdua de treballs que suposaria.

L’equip de Serveis Socials ha treballat molt, sense atenció presencial, però amb els cinc sentits – ens comenta Àngels Boix– i prompte l’atenció tornarà a ser presencial, ja estem adequant els serveis amb mampares de protecció, senyalització en terra i pals amb cintes extensibles per tal d’ajudar les persones usuàries a mantenir les distàncies necessàries, i protegir-les tant a elles com al personal del servei”

Efectivament, la quantitat de prestacions econòmiques individualitzades (PEISS) tramitades al departament de Serveis Socials s’ha triplicat. Des del 16 de març fins a l’1 de maig, s’han invertit en este concepte 18.000 euros, i la previsió és que el nombre de peticions augmente al llarg dels mesos de maig i juny. A estes ajudes caldria sumar els dos repartiments que s’han fet a un total de 120 famílies, amb lots preparats pel banc d’aliments l’Alcúdia, amb la subvenció de l’Ajuntament.

A més, està donant ajudes de menjador a tots aquells alumnes que tenien la beca de Conselleria d’Educació i estaven per baix dels 20 punts. En total s’estan cobrint les necessitats d’alimentació de 197 xiquets i xiquetes del poble, que tenien entre 7 i 19 punts de la beca de menjador.

Solidaritat alcudiana

També des de la regidoria d’Àngels Boix s’està coordinant el teixit de voluntariat de l’Alcúdia, amb la col·laboració de la regidora de Gent Gran, Amparo Martín. “L’Alcúdia és un poble solidari, – afirma Boix- i ho demostra en situacions límit com esta: Cosim solidaritat, Voluntariat pel bon veïnatge, Protecció Civil, Banc d’aliments… més de 130 persones del poble que estan donat el seu temps i el seu esforç de manera altruista”

S’estan duen a terme tres campanyes principals: fer la compra de queviures i medicaments per a les persones que no poden anar per elles mateixes; “Cosim Solidaritat”, que ajunta un grup de vora 90 dones del poble que cusen mascaretes per a la gent gran i per a l’ús del Centre de Salut, i Voluntariat pel bon Veïnatge, que agrupa una vintena de persones a més dels membres de Protecció Civil, la qual funció és repartir els lots d’aliments, facilitar la tela a les cosidores, arreplegar les mascaretes, ensobrar-les i repartir-les per les cases.

De moment se n’han entregat 450 al Centre de Salut, fetes amb drap de polipropilè no-teixit, proporcionat pel departament de Sanitat Pública de La Ribera. A més s’han entregat ja unes 1.200 mascaretes amb butxaca per a filtre, fetes amb tela de cotó 100%, adquirida per l’ajuntament, i seguint també les instruccions i model proporcionat de Salut Pública, de manera que se puguen esterilitzar, bullint-les, i tornar-se a gastar sense problemes. En uns dies més tots els veïns i veïnes majors de 65 anys, que en són més de 2.300 persones, en tindran una d’estes característiques. El voluntariat de carrer també ha ajudat les escoles, repartint deures a domicili a més de 50 xiquets i xiquetes que no tenen accés a internet.

“Com a treballadora de la sanitat pública, i regidora de Sanitat i Serveis Socials- afirma Àngels Boix, infermera de professió- m’he trobat al mateix temps als dos costats de la crisi del COVID19, i he dirigit el meu esforç a protegir les persones més dèbils, més necessitades de suport, però amb la consciència d’una treballadora de la salut”. La regidora vol agrair també públicament “a tot el poble de l’Alcúdia el seu civisme en el compliment de la normativa que ens ha anat arribant des dels governs central i autonòmic, i a tot l’equip municipal la col·laboració i recolzament que estic tenint durant estos mesos”