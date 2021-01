L’alcudià Álvaro Ruiz aconsegueix tres premis en el concurs internacional “WPPI second half 2020”

Print This Post

El fotògraf de l’Alcúdia va obtindre dos primers llocs, un en la categoria de “Retrat individual”, un altre en la categoria de “Newborn” i un tercer lloc en “Open Creative” +Quatre “Silver Awards” en un dels concursos més importants dels Estats Units.



Per a l’edició WPPI second half 2020 es presentaven 38 països de tot el món: 2 d’Oceania, 11 d’Amèrica, 7 d’Àsia i 18 d’Europa. Álvaro Ruiz va presentar una candidatura amb imatges molt emocionants però també impactants i creatives.



Cada imatge rebia durant el procés del concurs comentaris personals i significatius dels jutges de renom mundial. La retroalimentació, el que feia era preparar als participants per a cada fase del programa de premis i també els ajudava a progressar en el seu viatge de creixement i prestigi entre la seua comunitat.

Les fotografies premiades del fotògraf riberenc, es van presentar a tres de les categories del campionat americà i en totes tres ha obtés premis destacats:

Primer premi en la categoria de “Newborn”. Una fotografia en la què es pot vore com la vida i la naturalesa es combinen a la perfecció, creant una imatge amb molt de sentiment i delicadesa.

La segona fotografia de l’alcudià, també premiada amb el primer lloc, es troba a la categoria “Retrat individual”. Una imatge que rep el nom de “El hombre steam punk“, un personatge que fa referència a un subgènere literari nascut dins de la ciència-ficció, que va sorgir durant la dècada dels anys 80, on no és estrany trobar elements comuns de la ciència-ficció o la fantasia.

L’últim guardó que s’ha endut el fotògraf de l’Alcúdia correspon a la categoria de “Open Creative”, on ha obtés el tercer premi. Una imatge que desborda creativitat que més bé podria tractar-se d’un conte de fantasia on els animals com els dracs i la màgia tenen una presència notable.

Estos reconeixements han tancat un any brillant per al fotògraf alcudià, que va conéixer en desembre que també forma part de la candidatura espanyola a la Copa del Món de fotografia.