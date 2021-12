L’alcudià Àlvaro Ruiz torna a la Copa del Món de Fotografia

Connect on Linked in

L’Alcúdia torna a estar representada, per cinquena vegada, a la Word Photographic Cup (WPC), de la mà del seu fotògraf més llorejat, Álvaro Ruiz Nogués. A la WPC 2022 competixen els equips de 35 països dels 5 continents.

Figurar en 5 ocasions entre els millors fotògrafs del món és una fita que no està a l’abast de tothom, cal tindre una qualitat de treball i una perseverança extraordinàries. I de les dues coses pot presumir el fotògraf Álvaro Ruiz, que enguany ha tornat a ser seleccionat `per a formar part de la candidatura espanyola a la WPC.

Ruiz forma part de la candidatura en la categoria d’il·lustració, una categoria molt complicada, en què es permeten les imatges compostes i no compostes i les imatges altament manipulades (Photoshop o similar), així com l’ús d’imatges generades per ordinador (CGI). El principi principal d’una il·lustració és donar una representació visual que definisca un concepte, una història, una literatura, una activitat, etc.

La imatge que ofereix Álvaro Ruiz és una complicada representació de l’Anglaterra victoriana, que ha sigut ja mereixedora de figurar en la Col·lecció d’Honor de la FEPFI 2020 (apartat Il·lustració) i ha guanyat també el concurs nacional Luces de Granada 2021 en l’apartat de Projecte Personal.

Per a la realització ha comptat amb la col·laboració com a personatges de Rafael Marqués, Susanna Pérez, Jessica Sáez, Germán Molla, Benja Ros, Alba Ruiz, Benjamí Rosi i el mateix autor, Álvaro Ruiz. El vestuari ha estat a càrrec de Germán Molla, la perruqueria és de Judith Palop i el maquillatge d’Inés Carbonell. Moltes persones col·laborant i un treball ingent de moltes hores per a crear i recrear una escena a la qual no li falta detall.

La WPC es va fundar el 2013 La competició passa per diferents fases, ara mateixa ha acabat la fase en que els jutges nacionals trien les obres que els representaran en cada país. La galeria de totes les imatges participants està publicada al lloc web de WPC https://www.worldphotographiccup.org/

Podem dir que la fotografia valenciana, i especialment la de la Ribera, està d’enhorabona, ja que a la candidatura espanyola, a més de l’alcudià Álvaro Ruiz, estan Vicente Esteban, d’Elda, en la categoria de Comercial i Jesús Castillo, d’Alzira en la de Retrat.