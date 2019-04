L’Alcúdia aposta per la mobilitat sostenible i el medi ambient amb noves subvencions per a l’adquisició de bicicletes

Connect on Linked in

L’Ajuntament ofereix, des de principis d’abril, ajudes als veïns i les veïnes del municipi que hagen adquirit bicicletes convencionals o elèctriques a partir del mes de març. Les sol·licituds encara poden presentar-se.

Amb les subvencions es pretén contribuir a la implantació d’una mobilitat més sostenible a l’Alcúdia, entre altres mesures adoptades per l’Ajuntament.

L’Alcúdia continua apostant per la mobilitat sostenible. El passat mes de desembre de l’any 2018, el consistori va aprovar les bases reguladores per a una nova convocatòria amb la qual els veïns i les veïnes del municipi poden optar a una subvenció per l’adquisició de bicicletes. Generalment, la convocatòria – inclosa dins la campanya Mou-te amb bici 2019 – també té com a objectiu fomentar la protecció del medi ambient, ja que al cap i a la fi es busca donar-li prioritat a l’ús dels transports alternatius als vehicles de motor.

De manera més específica, les ajudes – destinades a les persones majors d’edat – estan basades en dues modalitats. Per una banda, poden optar a la subvenció tots aquells o aquelles que hagen adquirit una bicicleta convencional o un kit de conversió de bicicleta elèctrica. Les ajudes per aquesta modalitat són fins a un màxim de 150 euros per persona. No obstant això, si la bicicleta té un preu inferior al mencionat, l’ajuda cobreix, aleshores, el 50% de l’import total.

D’altre costat, també poden accedir a l’ajuda els que hagen realitzat la compra d’una bicicleta elèctrica, en aquesta ocasió, fins a un màxim de 300 euros. Com en el cas anterior, si el preu és inferior a aquest, la subvenció queda limitada també a la meitat de l’import. Cal destacar el fet que queden excloses les bicicletes infantils i les de carretera, ja que un dels principals objectius de la campanya és contribuir a la implantació d’una mobilitat més sostenible al mateix municipi.

Tots aquells i aquelles interessades en presentar la sol·licitud també han de prestar atenció a una sèrie de requisits indispensables, com el fet d’estar empadronats al mateix municipi, ser majors d’edat, o que la compra de la bicicleta s’haja efectuat a partir del 13 de març (la mateixa data de publicació de les bases reguladores en el BOP). La concessió de la subvenció es realitzarà directament als peticionaris fins a esgotar la partida pressupostària prevista o fins al 4 de novembre de 2019.