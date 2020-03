L’Alcúdia aprova un pressupost d’un milió quatre-cents mil euros per a ajudar a la ciutadania durant la crisi del COVID-19

Connect on Linked in

L’ajuntament de l’Alcúdia ha aprovat una operació de tresoreria d’1.400.000 per tal de tindre liquiditat per a ajudar a la ciutadania en aquesta crisi del coronavirus. Aquest pressupost es va aprovar per unanimitat a l’últim ple extraordinari convocat amb urgència.

Aquesta operació consistirà en la tramitació de l’expedient de contractació d’un préstec bancari a curt termini (12 mesos).

L’operació de tresoreria té una doble finalitat, pagar immediatament tots els proveïdors i preparar les arques municipals per a poder disposar de la liquiditat necessària per a afrontar les mesures de caràcter social i econòmic.