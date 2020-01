L’Alcúdia aprova una regulació sobre les seues festes

Connect on Linked in

Li demana a les quintes que celebren vint anys que siguen les que organitzen la festa.

La localitat de l’Alcúdia ha aprovat en el seu últim plenari un reglament que regule les seues festes patronals. El govern de l’Alcúdia considera necessari la regulació de les seues festes, establir un marc escrit que servisca de referència per a les festes. L’Ajuntament ha subratllat la importància del civisme i la convivència.

Aquesta nova mesura inclourà unes normes bàsiques, segons la corporació municipal, per a definir els aspectes essencials com són el cas dels actes festius, que són imprescindibles, l’assignació econòmica que es destinarà com també les contraprestacions que és rebran per part de les colles o entitats que s’encarreguen de l’organització.



El que es pretén és que les quintes que celebren el seu vint aniversari siguen responsables de la festa i siguen ells mateixos qui defenguen el civisme i la convivència en plenes festes.