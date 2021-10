Print This Post

L’Alcúdia avança les obres de la futura avinguda de Guadassuar que finalitzaran per a la Pascua de 2022

Les obres de reurbanització de la futura carretera de Guadassuar de l’Alcúdia, ara en avant avinguda de Guadassuar, avancen a bon ritme i es preveu la seua finalització per a l’abril de 2022.

Recordem que es tracta d’una actuació general pel que fa a paviments i instal·lacions que inclou el tram comprés entre la rodona del Serrallo (Gasolinera) i la redona de l’institut, en tota l’amplària del vial.

L’actuació inclou la substitució d’instal·lacions en el subsòl, cosa que comportarà l’obertura de rases i impedirà el pas de vehicles. Tot el trànsit de pas que utilitza la CV-50 per a desplaçar-se en ambdues direccions, cap a Carlet o cap a Guadassuar, haurà de desviar-se per la Ronda Europa, que circula en paral·lel a l’autovia.

Un canvi en la circulació i, en definitiva, la vida cotidiana dels ciutadans de l’Alcúdia que requereix, tal i com adverteix l’alcalde, Andreu Salom, d’una adaptació a la nova situació.

L’avanç de les obres, que començaren el 5 d’octubre, és molt notable i ja s’ha aconseguit rebaixar la altura del paviment, que servirà per fer la futura avinguda totalment accessible. Un ritme de treball per damunt de les previsions que ha sigut possible donada la bona sintonia entre les parts implicades al procés de reurbanització.

Com ja s’ha assenyalat, la duració de les obres està prevista entre 6 i 7 mesos. No obstant siguen unes obres que impliquen certes molèsties per a la ciutadania, desde el consistori remarquen que este inconvenient es veurà compensat amb el resultat final. Un resultat que suposarà una millora en la qualitat de vida dels residents en la rodalia de la carretera i permetrà que el poble deixe d’estar partit en dos, amb una reconexió total del municipi riberenc.