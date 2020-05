L’Alcúdia beca l’alumnat de música elemental

Connect on Linked in

L’Ajuntament de l’Alcúdia destina 6.590€ a ajudar els estudiants d’ensenyament elemental del Centre Professional de Música

Des que la Conselleria d’Educació va deixar de becar els alumnes d’elemental, fa ja més de 10 anys, l’Ajuntament de l’Alcúdia es va fer càrrec de les concessions d’estes beques d’aprenentatge, que ajuden a cobrir les despeses que generen els estudis de música dels xiquets i xiquetes.

L’import total que s’ha destinat enguany a estes ajudes és de 6.590€, repartits entre els 75 alumnes d’ensenyament elemental, que cobren diferents quantitats depenent del nivell que estiguen cursant este any i del nombre d’assignatures.

Habitualment l’entrega de les beques es fa a un acte en col·laboració amb l’Escola de Música al final del curs escolar. Enguany, però, i a causa de la pandèmia de la COVID-19, s’ha suspès l’acte d’entrega dels xecs i, a més, s’ha avançat la concessió i alleugerat els tràmits administratius per tal que les famílies reberen, com més prompte millor, els diners de l’ajuda. El pagament s’ha realitzat mitjançant transferència bancaria, la qual cosa, a més de reduir la mobilitat i el risc de transmissió del virus, permet que arribe a tots i totes de forma directa en uns moments difícils.

Dins de les ajudes econòmiques per afrontar la crisi de la COVID-19, l’Ajuntament de l’Alcúdia anuncia una bonificació en la matrícula del Centre Professional de Música per al curs vinent. Una mesura que s’està estudiant per tal que cap alumne es veja forçat a abandonar la seu formació musical per motius econòmics.