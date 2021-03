L’Alcúdia celebra el Dia internacional de la Dona

Connect on Linked in

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha programat, a través de la regidoria d’Igualtat, diferents accions puntuals i l’estrena de tres audiovisuals, per a commemorar el 8 de març, sota el lema “Per les dones treballadores de l’Alcúdia”.

La celebració del 8 de març va ser pràcticament l’últim esdeveniment celebrat dins de la normalitat pre pandèmica, de llavors a hui, tots hem aprés una altra manera de commemorar els diferents esdeveniments, i en els programes d’actes, les convocatòries han passat a ser virtuals. Partint d’aquesta premissa, la regidora d’Igualtat, Mª José Retamino, ha organitzat una sèrie d’accions que donen testimoniatge de la celebració i estan a la vista de la ciutadania, com per exemple il·luminar amb llum habitada la façana del Convent de santa Bàrbara i el Monument a la Música, penjar pancartes en les entrades del poble i el balcó de l’ajuntament i l’estrena de tres audiovisuals.

El primer dels vídeos es va llançar el dia 28 de febrer, últim divendres de mes, per a recordar en tot el poble que, si bé no ens podem ajuntar en la plaça de l’Ajuntament, la convocatòria de “Divendres per Elles” està viva, i es convoca a guardar aqueix minut de silenci a les 12 del migdia en el treball, el mercat, als carrers o a les cases de veïns i veïnes. En el segon, “Equitat i igualtat: al març i tot l’any” que s’ha donat a conéixer divendres 5 a les 12 del migdia, la Regidoria d’Igualtat ens llança el missatge que cal lluitar per l’equitat i la Igualtat tots els dies de l’any i ens recorda les diferents accions que s’han pogut fer des del 8 de març de l’any passat, una temporada marcada per la pandèmia, per a ajudar a la conscienciació per la igualtat a l’Alcúdia.

El tercer audiovisual, “Dones en temps de pandèmia”, s’estrenarà el dia 8. En ell 6 veïnes alcudianEs, de diferents edats i perfils professionals i socials, expliquen com ha canviat la pandèmia el seu dia a dia i com s’han adaptat en la seua vida laboral i familiar. Una demostració de l’esperit lluitador i la flexibilitat en l’hora de traure el millor partit de cada situació, per complicada que es presente.

Per a finalitzar les activitats programades, l’ajuntament també ha col·laborat en les activitats celebrades en l’institut Els Évols, on s’estan duent a terme conta-contes, tallers i conferències sobre feminisme i noves masculinitats, dirigits a l’alumnat d’Això i Batxillerat.