L’Alcúdia celebra el Mes de les Lletres

Connect on Linked in

Vint-i-un anys fa que cada mes de novembre a l’Alcúdia és el Mes de les Lletres, una activitat organitzada pel Bloc Jaume I en col·laboració amb l’Ajuntament en la que es pretén apropar a tot el poble, però sobretot als xiquets i xiquetes, a la literatura.

Per als alumnes d’infantil s’han preparat una sèrie de contaversos en els que l’alcudiana Nàdia Carrasco tracta d’incentivar la lectura entre els més menuts a través d’una sèrie de jocs i poesies.

A primària i secundaria, per altra banda, s’han dut a terme diferents tallers d’animació lectora en els que els 16 autors convidats dels llibres que han estat llegint a classe els expliquen tots els secrets necessaris per a escriure un llibre.

Alguns d’estos autors son Enric Senabre, Fina Girbés, Carme Ribelles, o Vicent Enric Belda. Amb este últim va ser precisament amb qui s’iniciaren la ronda de presentacions al IES Els Évols, on va explicar las alumnes la seua motivació a l’hora d’escriure el llibre, com se li va ocórrer la historia, d’on sorgiren els personatges…

A més d’estes presentacions, tots els centres dediquen una jornada a traure les lletres al carrer, en una activitat en la que participen tots els alumnes i que serveix per a posar el punt de mira sobre un determinat tema. La primera d’elles va ser la del CEIP Les Comes, on cada classe es va preparar un autor valencià que després exposaren davant la atenta mirada dels pares i mares.

Però el mes de les lletres no és sols per als xiquets. El 15 de novembre la Casa de la Cultura acollirà la presentació del llibre “Rantelles”, de José Benavent, i el dia 21 “Història del caqui, el món de Persi”, de Fernando Carbonell. També hi ha programat el dia 22un teatre per a tots els públics, “L’Electe”, i un concert gratuït pel 29 dintre del marc del Festival Sonora en el que tocaran Carles Pastor, Júlia i Clara Andres.

Vint-i-una edicions després, el Mes de les lletres continua sent una de les principals activitats culturals a l’Alcúdia, on tant xiquets i majors poden descobrir el plaer de llegir, el gust d’escriure.