L’Alcúdia celebra el mes de les lletres

Connect on Linked in

Des de fa més de vint anys, cada mes de novembre se celebra, a l’Alcúdia, el mes de les lletres. Es tracta d’una iniciativa de l’associació Bloc de Progrés Jaume I que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Alcúdia, els centres educatius i les associacions de mares i pares.

Durant estos dos últims anys, per culpa de la Covid-19, no s’ha pogut realitzar amb normalitat. No obstant això, la situació pandèmica no ha impedit que l’alumnat dels col·legis de l’Alcúdia es dedique al cultiu les lletres.

El dijous, 25 de novembre, les classes de 4t de primària, del C.E.I.P. Batallar, van fer una activitat, a peu de carrer, que consistia a deixar una recopilació de refranys i dites populars, conegudes i menys conegudes, pel municipi.

Per a dur-la a terme, l’alumnat ha estat treballant, a les aules i a casa, fent una recerca exhaustiva d’unes 200 frases i cada alumne seleccionava 5 que més els agradara. Una vegada feta la selecció, es consultava el significat d’eixes frases i el sentit figurat de les mateixes. Posteriorment, els ho explicaven a la resta de companys i companyes amb l’ajuda de les professores.

Finalment, cada classe de 4t ha seleccionat les dites i refranys que més els agradaven i les han col·locat de manera que han creat un mural amb una recopilació de totes elles. El dijous 25 de novembre, per tal d’ensenyar al poble el treball realitzat, van eixir a peu de carrer i es van col·locar els dos murals, un a la plaça de l’Ajuntament i l’altre al mercat municipal de l’Alcúdia.

L’activitat es va fer amb les dues classes de 4t, per separat, per tal de seguir les mesures sanitàries recomanades per Salut Pública. El dilluns 29 de novembre serà el torn, d’eixir al carrer, de l’alumnat de 3r del mateix centre per a dur a terme la mateixa activitat que els seus companys.