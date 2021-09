L’Alcúdia celebra el XIII Congrés d’Educació Josep Lluís Bausset amb récord d’inscripcions

Print This Post

Baix el títol genèric “Educació inclusiva, societat exclusiva?”, l’Alcúdia comença el tretcé Congres d’Educació Josep Lluís Bausset, després de la parada forçosa de l’any passat causada per la COVID-19.

És l’educació un espai d’inclusió en un context social que exclou?, és la pregunta de fons que s’ha plantejat el comité organitzador del congrés, veient que des de l’escola s’està treballant per una societat igualitària front a un món en què les derives autoritàries i segregacionistes prenen cos quasi sense adonar-nos-en.

De nou, front a una tendència social que pren cos i es visibilitza a través dels mitjans de comunicació, els professionals de l’educació es troben amb l’enorme responsabilitat de respondre des de la base, des de les escoles.

Com en tots els àmbits, la pandèmia ha propiciat l’ús de plataformes de videoconferència per tal de facilitar el seguiment en directe del Congrés. El dia de tancament d’inscripcions hi havia 705 professionals de l’educació inscrits a través del CEFIRE a més dels 75 membres de les comunitats educatives locals que havien formalitzat la inscripció a través del web municipal.

Totes les ponències es podran seguir a través de la plataforma Webex de la Conselleria d’Educació, mitjançant l’enllaç que s’ha remés a les adreces de correu facilitades al formulari d’inscripció.