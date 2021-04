L’Alcúdia celebra la Festa del Llibre

Connect on Linked in

Per a commemorar el Dia del Llibre, l’Ajuntament de l’Alcúdia ha obsequiat amb un exemplar tot l’alumnat d’Infantil, Primària i Secundària i ha celebrat la 10 Festa del Llibre durant tota la setmana a les 4 llibreries del municipi.

Repartiment de llibres a l’alumnat alcudià

Este matí s’han repartit a l’alumnat dels centres educatius alcudians llibres per a tots els nivells escolars. L’encarregada de fer l’entrega ha sigut la regidora d’Educació, Rosa Martínez Murillo. En total s’han entregat entregar 1854 llibres, de les editorials Bromera, Edicions 96 i Reclam, adaptats a les necessitats lectores de cada curs.

10a Festa del Llibre

Davant la impossibilitat de celebrar-la com es fa habitualment, al Parc del Patinatge i amb la presència de les llibreries del poble, les publicacions municipals, els tallers de treballs manuals organitzats per les AMPA i les actuacions per a públic infantil i adult, enguany la Regidoria de Cultura ha decidit convocar la 10 Festa del Llibre durant la setmana a totes les llibreries locals, on es pot trobar un espai dedicat a esta festa i senyalitzats amb els cartells corresponents, amb les novetats editorials. El mateix regidor de Cultura, Jaume Prats, va ser l’encarregat de repartir els cartells als establiments. “L’any passat el dia del Llibre ens va pillar en ple confinament i no vam poder fer cap celebració – afirma l’edil- però enguany no volíem deixar-ho passar, és important continuar amb la labor de promoció de la lectura per a tots els públics”.

300 Vals de 15 € per a bescanviar a les llibreries locals

L’ajuntament, com fa cada any, ha regalat a tots els donants de la Festa Solidària de Donació de Sang, celebrada dissabte 17 d’abril i a l’organització, vals de 15 € per a bescanviar en les llibreries locals, amb la qual cosa es permet també un impuls econòmic de 4.500 € als quatre establiments del poble que vénen llibres.

Presentació de Llibre

Dijous 22, també dins la Festa del Llibre, es va presentar a la sala de conferències de la Casa de la Cultura, l’exemplar Poemes d’un Temps, de Ricard Avellan, amb la presència del mateix autor, el periodista Lluc Avellan, l’escriptor Josep Millo i l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom.