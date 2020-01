L’Alcúdia, comença les festes de Sant Antoni amb Foc, música i balls

Print This Post

La programació en honor a Sant Antoni començava este cap de setmana amb la festa de les fogueres, un tradicional preludi al Dia del Sant amb concerts, correfocs, fogueres i danses.

S’apropa el 17 de gener, Dia de Sant Antoni, patró dels animals, una data en la que tradicionalment la gent treia els seus animals de casa per a que el rector del poble els donara la seua benedicció. El cap de setmana l’Alcúdia s’ha omplit dels primers actes d’una festa molt arrelada al poble.

El divendres 10 de gener de vesprada un parell de tallers de danses (un infantil, i un altre per a totes les edats) es realitzava a la Casa de la Solera per a tractar que tot el món poguera eixir ballant a la dansà del dia següent. Eixa mateixa nit, el cantant alcudià Christian Penalba feia el concert de presentació del seu primer disc, ‘Canvis’, en el que participaren altres veus reconegudes del panorama folklòric valencià, com el seu germà Jonatan, el també alcúdià Pep Moreno; Pep Gimeno, Botifarra, i Hilari Alonso. Un concert que va resultar un èxit i que va omplir de gom a gom la sala principal de la Casa de la Cultura.

Dissabte, la jornada va estar farcida d’esdeveniments en honor al patró dels animals. A les 6 de la vesprada començava el concert de cambra, abm l’actuació de diferents grups de l’alumnat de l’assignatura música de cambra del Centre Professional de Música de l’Alcúdia. Temes de Doppler, Séjournée, Messeguer i Iturralde, entre d’altres, ompliren d’harmonia l’ermita de Sant Antoni.

En acabar el concert, els Dimonis Enroscats de l’Alcúdia ja estaven esperant a la porta de l’ermita per a començar el seu correfocs amb la tradicional salutació al sant amb les forques enceses, a parir d’eixe moment, les espurnes dels diferents elements de foc i la música de la Colla La Rosca van recòrrer el carrer Sant Antoni fins arribar a la plaça del País Valencià, on es van traure els elements de més lluïment, com ara el cap de la dragona i la sènia, amb un impressionant final ple de força.

Després del Correfocs, i en sentit invers, va començar el ball de carrer organitzat pel Bolero grup de Danses, en que van participar també molts veïns i veïnes i alguns grups vinguts d’altres pobles, acompanyats pel grup de dolçainers i tabaleters de Dani Miquel. Les parelles de ball es van omplir la plaça de l’ajuntament, ballant diverses danses al voltant d’una foguera simbòlica.

La nit festiva va continuar amb la cremà de la foguera i la torrà popular, acte organitzat pels festes de Sant Antoni, que convidaven al veïnat amb pa i embotit, que cadascú podia torrar-se en les fogueres enceses als voltants de la foguera principal.

La vetlada va estar a més amenitzada pels grups El so dels barrejats, d’Alacant i Cantares Viejos, de Requena i que es va allargar fins la matinada.

Els actes en Honor a sant Antoni continuaran diumenge 19, amb una Globotada a la plaça del país Valencià i la cercavila i benedicció dels animals.