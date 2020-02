L’Alcúdia crearà una mesa de benestar animal

Connect on Linked in

La proposta de Compromís per l’Alcúdia va ser aprovada per unanimitat

El darrer plenari de l’Ajuntament per l’Alcúdia aprovà, per unanimitat, la creació d’una Mesa de Benestar Animal, composta per experts en matèria de sanitat, Policia Local, Seprona, membres dels Grups Polítics Municipals, regidor o regidora pertinent, veterinaris, protectores d’animals o associacions que tinguen relació amb el benestar animal, així com persones especialment interessades en el tema.

El treball de la Mesa de Benestar Animal estaria encaminat a la creació de projectes i campanyes, de tot tipus, de conscienciació ciutadana; a l’establiment d’un protocol de recollida de gossos abandonats i d’un altre protocol per a denunciar casos de maltractament animal; a l’adopció i tinença d’animals domèstics; al control de les colònies de gats; a la revisió i millora de l’ordenança de tinença d’animals en el sentit de les noves demandes de benestar animal de la ciutadania; a vetlar pel compliment de les lleis tant estatals com de la Comunitat Autònoma o del propi Ajuntament…

Segons explicà Vero Roig, portaveu de Compromís per l’Alcúdia, hem vist com, afortunadament, en els últims anys ha augmentat la sensibilitat cap a la situació de maltractament i abandó que pateixen els animals, i el nostre municipi no és aliè a això. Cada vegada més la població pren consciència de la qüestió i demanda dels seus representants soluciones als problemes que es generen tant per abandons o maltractament com de salut pública.

La moció diu que per avançar com a societat, és necessari i imprescindible educar i conscienciar a la ciutadania en el respecte i la tolerància cap als éssers vius, ja que la conscienciació és una part fonamental per evitar i posar solució al maltractament animal.

És el moment, va manifestar la regidora de Compromís, que des de l’Ajuntament es faça una aposta també decidida per abordar aquest tema, per això es proposa la creació d’una Mesa de Benestar Animal, com un pas important per a abordar el tema del benestar animal d’una forma més completa i profunda en el nostre municipi.