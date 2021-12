L’Alcúdia decideix: Un milió d’euros per a les inversions més votades en els Pressupostos Participatius 2022

Print This Post

En la tercera fase del procés, la de votació per part del veïnat de l’Alcúdia de les 10 propostes triades pel Consell d’Entitats Ciutadanes, s’han rebut un total de 962 vots, que han ordenat la prioritat per al poble de les propostes, de les quals almenys 7 es duran endavant.

Abans d’arribar a este punt, es va obrir una fase oberta de propostes, en la qual es van plantejar 60 idees, formulades pels veïns i veïnes i les associacions del poble. Després d’estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de dites propostes, es van seleccionar 10 per part de les entitats i associacions que pertanyen al Consell d’Entitats Ciutadanes, i sobre elles han votat els veïns i veïnes de l’Alcúdia, per donar prioritat a aquelles que consideren més necessàries.

Com passa cada any, algunes de les propostes no són de competència de l’ajuntament, sinó d’altres institucions supramunicipals. Però n’hi ha, i enguany més que mai, de propostes que es posaran en marxa amb recursos propis de l’ajuntament; algunes, de fet, ja estaven consignades als pressupostos ordinaris de 2022.

“Es un extrem que ens confirma la sintonia d’interessos entre el teixit social de l’Alcúdia i el consistori – afirma l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom- des de l’equip de govern havíem fet un esforç pressupostari important per a reparar i millorar certes infraestructures que ens semblaven importants, i el veïnat, amb les seues votacions, ens ha donat la raó”.

Es per este motiu que la despesa total dedicada a les propostes més votades en els pressupostos participatius sumarà en este exercici un milió d’euros. D’ells, 900.000 € ja estaven consignats als pressupostos ordinaris aprovats en el plenari de novembre, als què cal sumar-ne els 100.000 € destinats al procés L’Alcúdia Decideix 2022.

Estes són les propostes més votades i la despesa pressupostada per a cadascuna d’elles:

Reparacions al CEIP Batallar- 161 vots- 20.000 € Reparació de les Goteres del pavelló cobert- 142 vots- 300.000 € Renovació de l’enllumenat del poble- 140 vots- 300.000 € Pavimentació de carreres en mal estat- 113 vots- 45.000 € Ampliació clavegueres de l’Avinguda- 105 vots- 20.000 € Millora accessibilitat de les voreres- 97 vots- 315.000 € Ampliació del sistema de vídeovigilància- 93 vots- 15.000 €

Les tres propostes, de les deu triades pel CEC, que han quedat de moment sense consignació són la millora de l’enllumenat de les instal·lacions esportives (53 vots); fer una segona pista de pàdel (37 vots) i millores al carrer Vicent Colomer (21 vots). L’ajuntament es preocuparà de estar al tant per si eixira algun tipus de subvenció que li permetera dur-les endavant o, en cas contrari, per a tenir-les en compte per als pressupostos ordinaris de propers exercicis