L’Alcúdia demana 76.000 a l’IVACE per a millorar el polígon Industrial La Creu

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha sol·licitat ajudes per valor de 76.000 euros a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a dur a terme diverses actuacions de millora i modernització del polígon industrial La Creu, així com obres per a millorar la xarxa d’aigua i el sanejament separatiu d’aigües residuals en el mateix polígon.

Les actuacions previstes inclouen una millora de la xarxa d’enllumenat, que substituirà part de les lluminàries per unes amb tecnologia led; un augment de la seguretat de protecció contra incendis, instal·lant més hidrants per tal de complir amb la normativa actual; regeneració paisatgística i ambiental, amb la plantació d’arbres i millora dels escocells, remodelació de les voreres que actualment estan en mal estat, a més de facilitar la circulació viària del trànsit rodat i de vianants, mitjançant la senyalització vertical i horitzontal

A banda de les actuacions mencionades, la subvenció demanada a l’IVACE servirà per a millorar la xarxa existent d’aigua potable que, donada la seua antiguitat, presenta algunes deficiències quan a cabdal i sectorització dels serveis. L’actuació proposta millorarà la pressió i el cabdal en l’extrem nord-oest i dividirà el polígon en dos sectors, per poder realitzar un bon seguiment i control de filtracions d’aigua , que a hores d’ara és molt complicada donat que en el sector hi ha 15 km de canonades.

Per últim, els episodis de pluja que vam patir el passat mes de novembre, van deixar palesa la necessitat de millorar la xarxa separativa de sanejament, i crear un nou col·lector per tal d’arreplegar l’aigua d’escorrentia superficial. En 2021 es farà una primera fase de dit col·lector, al carrer Ciudad Darío, amb la instal·lació d’una canonada d’un metre de diàmetre que no substituirà l’anterior, sinó que s’afegirà a esta per tal d’evitar inundacions en moments de fortes pluges.

En este sentit, també es posaran dues noves reixes als carrers Ciudad Dario i Federico García Lorca, per arreplegar aigües pluvials, amb connexió a les xarxes existents que van a vesar al riu Magre.

“Ens preocupa especialment que els nostres polígons siguen segurs per a l’empresariat de l’Alcúdia- afirma l’alcalde, Andreu Salom, estes noves obres suposaran una millora substancial en les condicions del polígon La Creu, que continuarem millorant en anys successius” .