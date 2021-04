L’Alcúdia demana accés universal a la vacunació contra la covid-19

Connect on Linked in

La moció de Compromís que demana vacunes per a tots i totes va ser aprovada per unanimitat

Un any després de l’inici de la pandèmia de la covid-19, podem dir que ha provocat una crisi mundial sense precedents, que s’ha cobrat la vida de més de 3 milions de persones i que ha suposat el col·lapse dels sistemes sanitaris i de l’economia a gran escala. Una crisi sanitària, econòmica i social que ha agreujat desigualtats i ha afectat desproporcionadament les poblacions en situació de major vulnerabilitat. Actualment, s’han administrat 1.000 milions de vacunes contra la COVID-19. No obstant això; només 10 estats concentren el 80% de les dosis administrades i en més de 100 països no s’ha posat ni una sola vacuna.

Segons va explicar la regidora de Compromís per l’Alcúdia, Mercé Sampedro, tenim per fi vacunes però no s’ha trobat la fórmula -o no s’ha volgut fer-ho- per a superar el coll de botella que planteja una gegantesca producció que responga a una descomunal escala global. Ens enfrontem així a l’enorme risc d’una vacunació mundial a diferents velocitats en funció de la renda, on mentre alguns s’asseguren unes reserves superiors a la seua població, molts altres tenen serioses dificultats per accedir a les mateixes. Un fet que genera greus desigualtats i que pot allargar molt la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la pandèmia. Una situació que, com la pròpia OMS ha reiterat, només podrem superar si ho fem totes i tots, sense deixar cap població arrere, per tal de poder controlar de manera efectiva la propagació mundial del virus.

La moció aprovada considera que el Govern espanyol i la Comissió Europea han d’assegurar que els drets de propietat intel·lectual no impedeixen a cap país garantir el dret a la salut de la seua població promovent en el marc de cooperació europeu l’alliberament immediat de les patents i altres mesures de propietat intel·lectual en medicaments, vacunes, proves de diagnòstic i altres tecnologies de COVID-19 mentre dura la pandèmia, fins que s’aconseguisca la immunitat de grup mundial.

Per a la regidora de Compromís cal garantir la disponibilitat, accessibilitat, assequibilitat, acceptabilitat i qualitat dels productes sanitaris contra la COVID-19 per a totes les persones, garantint la seua gratuïtat i sense discriminació de cap mena. Ha de fer-se fomentant la cooperació internacional i eliminant els obstacles a la disponibilitat i assequibilitat en tots els països.