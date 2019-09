L’Alcúdia demana el tancament de Cofrents i la paralització de la construcció del magatzem de residus radioactius

Connect on Linked in

La nuclear de Cofrents podrà allargar el seu funcionament, al menys, fins a 2031

L’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar en el plenari del passat dimarts, amb l’abstenció del PP, una moció de Compromís per l’Alcúdia, que demana el tancament de la Central Nuclear de Cofrents en 2021 i la paralització de la construcció del magatzem de residus radioactius.

La portaveu de Compromís per l’Alcúdia, Vero Roig, va explicar que recentment el Ministeri per a la Transició Ecològica ha autoritzat, malgrat l’oposició manifestada per les Corts Valencianes, el magatzem nuclear de la central de Cofrents. El projecte que costarà 3,9 milions d’euros estarà operatiu abans de setembre de 2021. Encara que la concessió de Cofrents finalitza l’any 2021 i la seua vida útil en 2024, amb el magatzem, la nuclear podria allargar la vida fins a l’any 2031.

El Magatzem Temporal de Residus compta amb una capacitat per a 24 contenidors de residus radioactius i la previsió és de traslladar 5 contenidors cada 24 mesos. Això donaria la possibilitat a la central de funcionar fins almenys l’any 2031.

La Central Nuclear de Cofrents entrà en funcionament en octubre de 1984, arribant a plena capacitat de producció en gener de 1985. Va obtenir una autorització de funcionament per un període de 25 anys, que en març de 2011 es va prorrogar per 10 anys més, fins l’any 2021. En eixa data, la Central Nuclear de Cofrents haurà arribat als 37 anys de funcionament; un període molt superior a l’edat mitjana de tancament de les centrals nuclears europees, que l’Agència Internacional de l’Energia situa en els 25 anys.

La central de Cofrents es troba a tan sols 45 km en línia recta de l’Alcúdia i a 65 km de la ciutat de València. El Govern li va donar, el dia anterior al terratrèmol i tsunami del Japó que va causar l’accident de Fukushima la llicència d’explotació per a 10 anys més. Una central nuclear que utilitza l’aigua del Xúquer per a refrigerar-se, escalfant l’aigua que retorna al riu i evaporant uns 21 hm3 anualment.

Malgrat que fins l’autorització del magatzem nuclear de Cofrents el passat 28 de juny, Iberdrola no havia manifestat oficialment la seua decisió d’ampliar el funcionament de la central, la realitat ha sigut que als pocs dies de fer-se pública l’autorització del magatzem nuclear, s’ha conegut que Iberdrola sol·licitarà prorrogar el permís de la central nuclear de Cofrents que caduca el 2021 fins a novembre de 2030.

Per tot allò expressat anteriorment, donada l’extrema perillositat que suposa per a la població i el medi ambient les centrals nuclears més que demostrada en incidents i accidents catastròfics com els de Harrisburg, Chernobil o Fukushima i la proximitat, tan sols 45 km en línia recta, del nostre poble, l’Ajuntament de l’Alcúdia ha acordat exigir al Govern central el tancament i desmantellament de la Central Nuclear de Cofrents quan finalitze l’actual període de pròrroga de funcionament, en març de 2021, elaborant i posant en funcionament un Pla d’Energies Renovables que que permeta la substitució gradual d’unes energies per altres.

Igualment l’Ajuntament de l’Alcúdia manifestar el seu rebuig al Ministeri per a la Transició Ecològica per haver autoritzat, malgrat l’oposició manifestada per les Corts Valencianes, el magatzem nuclear de la central de Cofrents, demanant la paralització de la seua construcció, per tot allò expressant anteriorment i per ser innecessari, ja que la Central disposa de capacitat d’emmagatzematge suficient fins la seua data de tancament en 2021.