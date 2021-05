L’Alcúdia demana l’alta distinció de la Generalitat per a Enric Valor

Connect on Linked in

L’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar per unanimitat la moció de Compromís per l’Alcúdia per la que s’insta la Generalitat Valenciana a iniciar els tràmits perquè Enric Valor siga condecorat amb l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana, a títol pòstum.

Enric Valor (Castalla 1911-València 2000) és una de les figures destacades de la cultura valenciana. Una de les personalitats que s’encarregà de recuperar la tradició, la cultura i la llengua del País Valencià quan més falta li feia, després d’una anguniosa dictadura de 40 anys de prohibicions i persecució.

Mercé Sampedro, regidora de Compromís va destacar que Enric Valor s’estimava la nostra llengua i el nostre país, que també era el seu, i d’eixa estima es desencadena tota la producció literària, cultural, lingüística i política que durant el segle XX fou prolífica. Una estima que és motor d’accions transformadores, accions concretes per a reconstruir una terra desfeta pel franquisme i que a dia de hui suposen una aportació cabdal al patrimoni valencià i a la societat valenciana.

Per una banda hi ha la vessant gramàtica i lexicogràfica valenciana, en la qual Enric Valor destaca per la seua tasca per la normativització i divulgació del valencià. Per altra banda, la seua estima per la cultura popular el converteix en el gran caçador de les rondalles de la nostra terra que les aglutina totes enRondalles Valencianes, obra per la qual tots el coneixem.

Pel que fa a la seua vessant més política, el compromís de Valor amb la seua llengua i cultura el mouen a participar dels moviments valencianistes de la segona república en la qual va reclamar l’autonomia per al País Valencià. Després, amb el començament de la Guerra Civil i la instauració del franquisme, Enric Valor pateix la censura, la repressió i l’empresonament, de 1966 a 1968. Amb la conquesta de la democràcia, Valor rep el reconeixement per la seua gran tasca i rep el Premi de les Lletres Valencianesde l’Ajuntament de València al 1985, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes al 1987, a més de ser nomenat Doctor Honoris Causa per la Universitat de València al 1993, per la Universitat de les Illes Balears al 1998, per la Universitat Jaume I, la Universitat d’Alacant i la Universitat Politècnica de València al 1999, entre d’altres reconeixements.

Amb tot, va assenyalar la regidora de Compromís, hi ha un reconeixement que Enric Valor no va aconseguir mai i que és de justícia que se li atorgue: l’Alta distinció de la Generalitat Valenciana. Valor compleix amb escreix el requisits que marca l’Alta Distinció i que s’atorga cada any per la diada nacional valenciana, el 9 d’Octubre.

La societat valenciana estem a temps de corregir esta anomalia. Enric Valor mereix l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana.

El passat 4 de maig Compromís per l’Alcúdia va realitzar un homenatge a l’escriptor valencià, al que recentment el PP, Ciudadanos i VOX van llevar el nom d’una avinguda dedicada i canviar-la per el de Avda d’Espanya. L’homenatge va tindre lloc al carrer Enric Valor. Una de les moltes poblacions valencianes que li han dedicat una via pública. Un homenatge senzill, a un gran escriptor, que va aglutinar les “Rondalles Valencianes” basades en la recopilació de les narracions presents a la tradició oral valenciana i que tenen un doble valor literari i patrimonial ja que ha permès conservar les rondalles i projectar-les més enllà de les nostres fronteres.