L’Alcúdia demana que el personal docent siga considerat prioritari en la segona fase de vacunació

La protecció del personal de primera línia en l’àmbit educatiu, que treballa en estret contacte amb l’alumnat, és una mesura bàsica per a la màxima protecció de l’entorn escolar

Compromís per l’Alcúdia exigeix una rectificació a l’equip de govern socialista que va difondre que la moció no havia sigut aprovada

En el plenari del passat dimarts la corporació de l’Alcúdia aprovà amb els vots favorables de Compromís i el Partit Popular, i l’abstenció del PSOE, una moció que demana que s’inste al Govern d’Espanya a prioritzar al personal docent en la Fase II de l’Estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya.

La moció, que no va tindre cap vot en contra, va ser aprovada amb 5 vots a favor i 10 abstencions, malgrat que l’alcalde no va proclamar l’acord adoptat com es fa habitualment i com obliga el Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals. El problema ha vingut quan des de l’equip de govern es va difondre una notícia falsa afirmant que la moció no va ser aprovada i que s’ha reproduït en alguns mitjans de comunicació, el que denota un desconeixement total de la legislació. Compromís exigeix una rectificació immediata a l’equip de govern i demanarà a l’alcalde que en el pròxim plenari aclarisca aquest tema i proclame correctament el resultat.

Mercé Sampedro, regidora de Compromís, va explicar que en l’Estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya, en la segona fase, encara que no s’ha determinat amb concreció els col·lectius als quals s’administrarà la vacuna, sí que es preveu que comprenga a personal de primera línia en l’àmbit sanitari i sociosanitari.

Juntament amb el sistema públic d’assistència sanitària, el sistema públic d’educació és un dels grans baluards de l’Estat del Benestar per a proporcionar a la seua població un horitzó de vida de major seguretat, benestar i equitat social. Tant és així que totes les Comunitats Autònomes, en l’àmbit de les seues competències, han apostat per la l’educació presencial com a pilar fonamental en el retorn a les aules després de l’estiu. Algunes d’elles, com és l’exemple del País Valencià, amb fortes inversions en augment del professorat, reducció de ràtios o augment del personal de menjador escolar.

La regidora va fer constar el paper fonamental que la comunitat educativa en general i el personal docent en particular està jugant en aquests moments al estar al front de les escoles i centres d’ensenyament. Així, la protecció del personal de primera línia en l’àmbit educatiu, el personal docent i no docent que treballa en estret contacte amb l’alumnat, és una mesura bàsica per a la màxima protecció de l’entorn escolar. Però, a més, resulta una mesura de caràcter ètic i moral per a la protecció del dret a l’educació i el seu correcte desenvolupament, sempre recordant que es tracta d’un dret humà fonamental que ha de ser protegit amb el màxim compromís per part de les institucions públiques.

La moció aprovada insta al Govern d’Espanya a prioritzar al personal docent en la Fase II de l’Estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya, a l’igual que al personal no docent com puguen ser monitors i monitores de menjador escolar, personal de porteria i zeladors/as, personal terapeuta o d’assistència d’alumnat amb necessitats educatives especials.

Finalment s’insta al Govern de la Generalitat a defensar aquesta priorització en la vacunació en el proper Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.