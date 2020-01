L’Alcúdia demana que se liciten ja les noves línies d’autobusos

Connect on Linked in

Aprovada per unanimitat la moció de Compromís que denuncia l’abandonament de la connexió de l’Alcúdia amb València

El plenari celebrat aquesta setmana a l’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar per unanimitat una moció de Compromís per l’Alcúdia que exigeix a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, que agilitze el procediment de posta en marxa del projecte de noves concessions a la Ribera, que inclou la línia Alberic-València que passa per l’Alcúdia, que contempla 5 serveis diaris d’anada i altres 5 de tornada.

Segons va explicar Vero Roig, portaveu de Compromís per l’Alcúdia, des del passat 1 de juny de 2018 la línia d’autobusos de l’Alcúdia a València es va deixar al límit de l’extinció, en passar de 3 serveis d’anada i 2 de tornada a tan sols un servei d’anada, a les 7:10 del matí, i altre de tornada, a les 14:30, deixant pràcticament sense servei la connexió de l’Alcúdia amb València. Precisament el segon punt de la moció aprovada demana que, mentre no entre en funcionament el nou projecte de la línia d’autobusos que passa per l’Alcúdia, es restablisca, de manera immediata i urgent, els serveis amb els que comptava aquesta població abans de l’1 de juny.

En l’escrit de Conselleria, que va entrar a l’Ajuntament el 22 de maig de 2018, es feia referència a que aquesta reducció es feia “en tanto se licitan las nuevas concesiones del transporte por carretera”, però aquestes licitacions ni s’han efectuat ni està previst quan es faran.

El 27 de juliol de 2018 va eixir a informació pública el projecte de servei públic de transport, la Ribera Alta-València, que inclou la línia Alberic-València que passa per l’Alcúdia. El projecte definitiu, després de la fase d’al·legacions, es va publicar el mes d’abril de 2019, sense que es tinga coneixement de quan eixiran a licitacions les noves concessions.

Mentre tant l’Alcúdia sols compta amb un servei diari, completament insuficient per a les actuals necessitats. Cal dir que el transport de viatgers per carretera entre la nostra població i València ha vist com ha anat disminuint al llarg dels darrers anys tant les eixides cap a València com les tornades, ja que fa 15 anys aquest servei comptava amb 5 serveis d’anada i 6 de tornada.

La comarca de la Ribera en general, i l’Alcúdia en particular, tenen mancança d’un transport públic potent i eficaç que done resposta a les necessitats de comunicació dels seus habitants i que supose una alternativa real a la utilització del vehicle privat. Per altra part un percentatge molt important de la població, entre el 30% i el 50%, no tenen accés al vehicle privat, essent el transport públic l’única alternativa, en moltes ocasions, per a poder realitzar els seus desplaçaments, sense que el servei de Metrovalencia preste un servei de qualitat, especialment pel temps de viatge de connexió amb València, que és de quasi una hora, pràcticament igual que en els anys 70 del segle passat.

Especialment important és la situació d’emergència climàtica en la que ens trobem com a conseqüència del canvi climàtic originat per les activitats humanes. En la moció aprovada recentment per l’Ajuntament es diu que l’únic camí és la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle per a limitar l’augment de les temperatures globals a 1,5 °C. En aquest sentit la mobilitat sostenible amb la potenciació dels transports públics són elements molt importants per evitar al màxim la utilització de l’automòbil privat.