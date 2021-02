L’Alcúdia destina 18.600 euros a ajudes per a l’adquisició d’ordinadors

Connect on Linked in

Des del 24 de febrer fins al 15 de març, els alumnes de qualsevol curs universitari o de graus superiors, podran sol·licitar l’ajuda de 200 € per l’adquisició d’ordinadors.

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha convocat les ajudes per a l’adquisició d’ordinadors per a tots els estudiants, empadronats en l’Alcúdia, que s’han vist obligats a comprar-se’n un durant l’últim trimestre del curs 2019-2020 i el curs 2020-2021.

La crisi sociosanitària que s’està vivint a Espanya, a causa de la COVID-19, va provocar que durant l’últim trimestre del curs 2019-2020, les classes se suspengueren i es començaren a realitzar de manera telemàtica. Durant el curs actual, les classes també s’han vist perjudicades i moltes d’elles són de forma semipresencial i per via telemàtica. Per este motiu, l’Ajuntament de l’Alcúdia ha decidit reforçar les ajudes per l’adquisició d’ordinadors.

En passades edicions es podien sol·licitar 100 € d’ajuda. En esta ocasió i per facilitar recursos als estudiants per poder treballar des de casa, l’ajuntament ha doblat la dotació, destinant-hi una partida de 18.600 euros. L’alumnat que pot adquirir esta subvenció són tots els alumnes d’estudis universitaris i cicles formatius de grau superior.

Els ordinadors subvencionables seran els adquirits pels alumnes, a partir del 14 de març del 2020, quan va començar l’estat d’alarma, fins a l’últim dia de termini de la convocatòria.

Des del 24 de febrer fins al 15 de març, ambdós inclosos, els alumnes tindran 20 dies naturals per poder sol·licitar l’ajuda. No obstant això, amb la sol·licitud, l’alumnat haurà de justificar les seues despeses per poder percebre l’ajuda que dóna l’Ajuntament.