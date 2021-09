L’Alcúdia destina 33.500 € a beques de transport per a estudiants

Print This Post

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha publicat hui la llista definitiva de l’alumnat beneficiari de les ajudes transport per al curs 2020/2021. La convocatòria per a les beques transport s’ha va dirigida als universitaris, alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior i batxillerats que no es puguen cursar en el poble.

En les ajudes del curs 2020/2021, s’han concedit 235 subvencions, en règim de concurrència competitiva, fent un total de 33.499,62 € a repartir, és a dir, una mitjana de 142,55 € per beneficiari.

Per a les beques del curs anterior, 2019/2020, l’Ajuntament de l’Alcúdia va destinar 24.690,37 €, que es van repartir entre les 212 sol·licituds que complien les bases, el que significava una mitjana de 116,46 € per cada persona estudiant que fóra beneficiaria de l’ajuda.

L’ajuntament enguany ha augmentat una mitjana del 20% totes les beques i ajudes a l’educació, però en el cas d’estes beques l’augment ha sigut superior. Si es realitza una comparació, entre ambdós cursos, s’ha incrementat un 10,80% el nombre de sol·licitants, fent un total de 23 beneficiaris més, entre un any i l’altre. L’ajuntament, per la seua part, ha augmentat en 8.809,25 € l’import efectiu destinat a les beques transport, és a dir, un 35,67% més respecte al curs anterior.

Pel que respecta a com ha variat la quantia rebuda per les persones beneficiàries, cadascuna d’elles ha rebut de mitjana un 26% més que l’any anterior, en una forca que va des de 108,00 € a 216,00 €, depenent de les despeses que haja justificat.

Unes aportacions econòmiques que ajuden les famílies amb fills i filles estudiant fóra del poble, i que l’ajuntament ha considerat oportú incrementar en estos temps en que la pandèmia ha modificat tant les nostres vides.