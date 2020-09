Connect on Linked in

L’Alcúdia detecta un contagi per coronavirus al col.legi Heretats i Carlet compta amb 131 de casos actius

Salut Pública s’ha reunit de manera online amb els alcaldes de la Ribera per tal d’informar de les incidències causades pel coronavirus en els darrers 14 dies.

Del 2 al 15 de setembre les dades acumulades de casos actius per coronavirus a Carlet és d’un centenar de persones.

Davant este increment, Salut Pública ha determinat diverses mesures per prevenció a fi d’evitar l’expansió del virus a les persones més vulnerables, per això:

El Centre de Dia de Persones Majors estarà tancat durant 10 dies, passats els quals s’avaluarà la situació.

A més les residències La Llum i la de Persones Majors han suspés les visites i eixides dels centres durant els pròxims 15 dies.

En este sentit, l’Ajuntament de Carlet, atenent les indicacions sanitàries, reforçarà la desinfecció dels espais i instal·lacions públiques i instarà les forces de seguretat, Policia local i Guàrdia Civil, per tal que apliquen la normativa de manera exhaustiva.

En qualsevol cas, des de Salut Pública s’alerta que si el procés d’escalada de casos continua, s’hauran de prendre mesures més restrictives, igual que s’ha fet en altres poblacions.

En el cas de L’Alcúdia els PCR+ acumulats al poble són 35, a data del 15 de setembre.

Es tracta de dades provisionals que no es reflectiran en les estadístiques oficials fins que no passen a ser definitives, però que són un toc d’atenció sobre la relaxació en el compliment de les normes, que no pot seguir passant.

Des del primer moment, l’Ajuntament ha activat un protocol d’actuació, de forma coordinada amb el departament de Salut Pública, amb mesures tals com tancar el servei de Gestió Tributaria , al qual s’ha detectat un dels casos positius per a la seua desinfecció i la posterior obertura amb personal que no ha tingut contacte amb la plantilla habitual, que es troba confinada seguint els protocols.

A més des de el consistori han refor la desinfecció dels espais i instal•lacions públiques i ha instat la Policia local per tal que aplique la normativa de manera exhaustiva.

Des de Salut Pública han recordat que la Conselleria és l’única que té potestat per decidir el tancament d’aules en els centres educatius, com així ho ha fet en el cas del CEIP Heretats, a partir de hui, per l’existència d’un cas de PCR+ en una aula de segon de primària, per tractar-se d’un grup estable d’alumnat de poca edat, dins del qual no es poden guardar les distàncies de seguretat.

Cal recortdar que és imprescindible seguir les recomanacions de Salut Pública. En cas de ser requerit per fer-se un PCR: cal respectar l’aïllament des d’eixe mateix moment i complir la normativa, recordeu que l’incompliment és un delicte contra la salut pública i que afavorix la transmissió del virus.