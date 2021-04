L’Alcúdia du gratuïtament al centre de vacunació al veïnat de 64 i 65 anys

Print This Post

En anunciar-se que la vacunació dels nascuts als anys 56 i 57 seria al Casal Fester d’Alzira, diverses persones comentaren a l’ajuntament que tenien dificultats per a desplaçar-se. L’alcalde, Andreu Salom, va decidir posar solució. En total s’han habilitat 29 viatges entre anada i tornada des del matí de dimarts fins a les 15 h de dimecres.

Amb el període de vacunació posat en marxa, l’Ajuntament de l’Alcúdia ha posat a disposició dels veïns i veïnes, l’autobús gratuït per a poder anar a vacunar-se. El vehicle és el que normalment fa el trajecte des del poble a l’hospital de la Ribera: 8 viatges d’anada i altres 8 viatges de tornada, diàriament, encara que ara ha afegit una parada al Casal Fester d’Alzira, on s’està citant a la població per a rebre la vacuna contra la Covid-19.

El dia 6 d’abril es va realitzar una ampliació de l’horari de trasllat, per facilitar a les persones de 64 i 65 anys que van ser citades per a ser vacunades contra la Covid-19. Es van fer 5 viatges més, dos des de l’Alcúdia al Casal Fester i tres amb origen al centre de vacunació cap a l’Alcúdia. Amb l’increment dels viatges, des del poble va eixir un a les 18:55 i l’altre a les 19:55 hores. Des del Casal Fester els serveis de tornada afegits van ser a les 19:15 i els altres a les 20:15 i a les 21:15 hores.

El servei ha sigut fonamental durant este any a causa del virus. Per este motiu, l’Ajuntament de l’Alcúdia continua amb el seu compromís de destinar 60.000 euros del pressupost municipal, per portar endavant el projecte del transport públic i gratuït, que des de fa més d’una dècada porta vigent.

D’acord amb les dades d’ús de transport gratuït a l’hospital de la Ribera, que finança l’ajuntament, per a tot el veïnat, al llarg de l’any 2020, s’han transportat al voltant de 250 persones setmanalment. Una xifra que, segurament, amb el període de vacunació, s’incrementarà notablement.