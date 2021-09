L’Alcúdia enceta nou curs amb canvis als tres col·legis públics municipals

Print This Post

S’inicia un altre curs, amb la Covid-19 present i als col·legis segueixen adaptant-se a les mesures i restriccions. A més, dos dels tres col·legis públics municipals de l’Alcúdia compten, per a este inici de curs, amb les obres finalitzades incloses al Pla Edificant.

A l’Alcúdia, aproximadament 1200 alumnes, van començar el curs 2021/2022, el passat dijous 9 de setembre. Un curs escolar que segueix marcat per la presència de la Covid-19, al dia a dia, i que provoca que a les escoles i les aules es continuen establint les mesures sociosanitàries que es marca des de la Generalitat Valenciana, per tal de garantir la seguretat i la salut tant de tot l’alumnat com de tot el professorat.

Este curs compta amb una altra novetat. La finalització de les obres incloses al Pla Edificant. Dos dels tres col·legis públics municipals de l’Alcúdia, ja compten amb les obres totalment acabades.

Obres incloses al Pla Edificant

Les actuacions estaven emmarcades dins del Pla de construcció, reforma i millora dels centres educatius Edificant. Les obres consistien a ampliar les capacitats dels tres centres públics municipals de primària, a les quals s’ha destinat una inversió total de més d’un milió tres – cents mil euros.

El CEIP Batallar, va ser el primer a començar la reforma, dotada amb uns 371.000 €, que han servit per a ampliar les aules d’infantil amb tres noves sales i han inclòs també uns nous serveis, a més de reformar els ja existents. També s’ha modernitzat la instal·lació elèctrica. L’empresa adjudicatària, “Estructures i construccions Xúquer S.L.”, ja ha finalitzat els treballs i el mobiliari i material escolar ja ha sigut traslladat de les aules prefabricades a l’edifici. Només queda retirar els barracons quan puga l’empresa.

En octubre passat van començar les obres del CEIP Heretats, adjudicat a l’empresa “Zaragoza 2012 Grupo Construcción”, amb una inversió de 440.000 euros amb què s’han creat dues noves aules d’infantil per acollir els xiquets de tres anys, a més d’una aula pedagògica i una altra per a professorat, nous serveis i una nova sala de màquines. També a Heretats l’alumnat ha pogut començar el curs a les noves aules, que ja estan completament muntades.

Les obres que afecten el CEIP Les Comes, amb una inversió al voltant dels 618.300 €, s’han adjudicat també a “Zaragoza 2012 Grupo Construcción”. El volum de treball era major que el dels altres dos col·legis, i a hores d’ara els treballs no estan finalitzats, però si molt avançats. Es preveu que l’obra acabe el mes d’octubre.

A Les Comes s’han ampliat i reformat 3 aules, el menjador i la cuina, s’ha fet accessible un servei de la planta primera i s’han reformat els de la planta baixa exteriors. A més, per tal de complir la normativa de protecció contra incendis, s’ha adequat l’edifici amb l’execució de 2 eixides d’emergència per planta (4 en total) amb les seues respectives escales.

De moment, el principi de curs ha sigut amb les mateixes condicions en què va acabar el curs passat, i només acabar l’obra, l’ajuntament ajudarà al centre a desplaçar tot el material a les aules noves en temps no lectiu, perquè tan prompte com es puga, s’instal·le l’alumnat i els serveis corresponents.