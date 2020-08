L’Alcúdia entrega el premis “A casa crea”

Connect on Linked in

Els 17 premiats reberen el seu xec i un pendrive de mans de l’Alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, i el regidor d’Activitats musicals, Jaume Prats. En total participaren 158 persones a les quatre modalitats en què es dividia el concurs: micro-relats, dibuix, fotografia i música.

Este cap de setmana se celebrava l’acte d’entrega de guardons dels concursos “A casa crea”, uns premis pensats i duts a terme durant el període de confinament des de les regidories de Cultura i Activitats Musicals, per a potenciar les creacions artístiques des de casa. La idea era que els participants enviaren la seua obra a qualsevol de les quatre modalitats artístiques que es proposaven: micro-relats, dibuix, fotografia i música.

Finalment, al concurs es presentaren 158 obres, entre les quals s’atorgava un primer premi, un xec valorat en 100 euros per a gastar a qualsevol llibreria del poble, i dos accèssits, cadascun també d’un xec valorat en 50 euros. A més a tots i totes les participants a les quatre modalitats , l’Ajuntament de l’Alcúdia els regala un dispoositiu de memòria electrònica.

A l’acte d’entrega va acudir el regidor d’Activitats Musicals, Jaume Prats, i l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, qui en el discurs de benvinguda remarcava la importància de la cultura al poble. “Tradicionalment l’Alcúdia sempre ha sigut un poble de creadors, de pintors, d’escriptors, de músics, i l’alta participació d’este concurs no fa més que reafirmar-ho”.

27 obres es presentaren a la categoria de relat curt, entre elles eixiren els dos accèssits per a Anna Serrano pel treball “Després del bac” i Robert Martínez per “Històries del confinament”, mentre que el premi va ser per al relat “Un dia més, un dia menys”, de Lluis Navarro, qui aprofitava la recollida del premi per llegir la seua creació.

Per altra banda, al concurs de dibuix foren 31 les persones que presentaven una obra, de tècnica lliure, al concurs. Finalment, els accèssits foren per a Alba Cuadra i Ana Molina, i el primer premi per a Sagrario Pérez per una pintura que representava un grup de metgesses abraçant-se entre elles.



La categoria de fotografia va ser les que més obres va rebre a concurs, 57, de les que eixiren els dos accèssits per Agustí Valles i Araceli Cerdà, i un primer premi per a Joaquim Egea, qui havia retratat una xiqueta, en blanc i negre, mirant per la finestra mentre les gotes de pluja embrutaven el cristal.

La secció de música estava dividida en dues categories, una per a xiquets i xiquetes fins a 13 anys, i un altra per adolescents entre els 14 i els 18 anys. Els 44 participants es devien gravar amb un telèfon mòbil interpretant una peça de lliure elecció, de les que el jurat va decidir atorgar, en la categoria per a menors, els accèssits a Ore Vendrell i Pau Prats, i el premi a Pau Pardo per la seua interpretació amb la trompa d’una de les cançons de la pel·lícula infantil “La Bella y la Bestia”. En la categoria per a majors, els accèssits foren per Maria Boluda i Carles Prats, i el premi per a Victor Pérez per la seua interpretació amb la marimba de la cançó “Atraction”, d’Emmanuel Séjourné.

A més, veient la gran quantitat de participants i la qualitat de les interpretacions de les obres presentades, la Regidoria d’Activitas Musicals va decidir atorgar un premi del públic, per categoria, a la peça que obtinguera més M’agrada al canal de YouTube municipal. Entre el 20 i el 30 de juny es va obrir el termini de votacions, que una vegada finalitzat donava com a guanyador de la modalitat per a xiquets a Ramón Carpi, amb 468 m’agrada i més de 1600 reproduccions, i en la de majors, a Joan Segura, amb 46 m’agrada i més de 250 reproduccions.

Amb l’entrega de guardons finalitza esta edició del concurs “A casa crea”, un certamen que, de segur, tindrà cabuda en l’Alcúdia en els propers anys, encara que esperem que siga quan puguem crear, de nou, al carrer.