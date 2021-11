L’Alcúdia es compromet a lluitar contra la violència masclista

Connect on Linked in

La prevenció contra les violències masclistes ha de ser una prioritat

L’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar per unanimitat una moció de Compromís per l’Alcúdia que es va reconvertir en conjunta davant el 25 de novembre.

En 2021, fins al mes de setembre han estat assassinades al País Valencià 3 dones, Zuita (Vila Joiosa), Maria Soledad (Sagunt) i Johana Andrea (Borriana). Al conjunt de l’Estat Espanyol han sigut 48 dones assassinades per aquest tipus de violència, a més d’altres 3 casos d’assassinats en investigació i 5 criatures, segons dades de la Coordinadora Feminista de València.

El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l’Assemblea General de l’ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data que ha de servir, per a la reflexió per part de tota la societat, però també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar contra aquest problema social.

És per tot això que és necessari que les institucions públiques manifesten públicament el seu rebuig a la violència cap a les dones i que les seues declaracions es facen realitat cada dia amb la coherència de les accions. Segons l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l’Estat Espanyol més d’una de cada cinc dones majors de 15 anys (22%) ha patit violència física o sexual per part de la seua parella i menys d’una cinquena part ho ha denunciat. La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones.

Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista són unes eines fonamentals per seguir lluitant.

Els Ajuntaments, en ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema social. En aquest sentit, el l’Ajuntament de l’Alcúdia vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen. Entre altres punts s’ha aprovat:

– Dedicar un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere, i expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d’aquesta violència, manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els maltractadors. Igualment dóna suport a les mobilitzacions convocades pel Moviment Feminista amb motiu del 25N.

– Declarar la voluntat de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories.

– Dissenyar estratègies d’actuació i elaborar els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere i feminista, i això pel que fa a la violència contra les dones vol dir: conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar on cal actuar i on cal previndre; elaborar un pla de formació del funcionariat, la totalitat de treballadors i treballadores municipals per tal que siguen sensibles i tinguen estratègies per treballar les polítiques de gènere i contra la violència; introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones que pateixen violència de gènere; desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d’incentivació de l’associacionisme de les dones, sanitari, d’assistència social, dins les competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol activitat municipal i dotar tot açò en les partides corresponents del nostre pressupost municipal.

– Facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista.

– No subvencionar actes en les quals l’entitat organitzadora utilitze com a reclam publicitari el cos de les dones de forma sexista.

– Dissenyar d’un pla d’acció específic per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere en la adolescència, amb els valors del feminisme, de la coeducació, la cooperació i el respecte a la diversitat afectivo-sexual, i que ha de constar d’objectius, accions i calendari, amb la voluntat d’involucrar i dinamitzar amplis sectors socials i ha de ser convenientment dotat als pressupostos municipals.