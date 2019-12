L’Alcúdia es prepara per tornar a dir NO a l’abocador

Connect on Linked in

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha demanat al Consorci Ribera-Valldigna una copia de l’Informe emés per l’Institut Geològic per tal d’estudiar-lo i fer les al·legacions pertinents.

El contingut de l’informe de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME), que es va donar a conèixer dimarts de vesprada en la Junta del Consorci de residus Ribera-Valldigna, apunta com a potencialment apte per acollir el nou abocador el sector Pla del Roser, una zona molt propera a la ja descartada gràcies al contenciós que va presentar al seu dia l’ ajuntament de l’Alcúdia.

Davant d’esta circumstància, el consistori alcudià ha remés hui mateixa al Consorci una sol·licitud formal de que li siga remesa dita resolució per tal d’estudiar-la i posar-la a disposició dels seus serveis tècnics i jurídics. Un cop estudiada i si es veu la necessitat, l’ajuntament no dubtarà a presentar les oportunes al·legacions, tai i com ja va fer amb la proposta de l’anterior consistori de Guadassuar.

“No deixa de causar estranyesa el fet que la ubicació triada per l’IGME no siga la que l’ajuntament de Guadassuar oferia par a la ubicació de l’abocador, sinó una altra diferent, que pràcticament està tocant la que ja va ser descartada- afirma l’alcalde de l’alcúdia, Andreu Salom- no arribem a entendre el perquè s’ha considerat esta ubicació”.

És cert que l’informe assenyala el paratge del Pla del Roser com a “potencialment apte”, i que resta a l’espera de futures prospeccions que puguen garantir la idoneïtat de l’emplaçament. L’ajuntament alcudià confia què després d’una anàlisi en profunditat, siga el propi IGME qui descarte la possibilitat d’ubicar allà l’abocador, pràcticament pels mateixos motius que ja es va descartar, per sobretot per l’impacte mediambiental per a una artèria tan fonamental com la Sèquia Reial del Xúquer, que discorre per la comarca i desemboca a l’Albufera.

“Pensem que finalment se descartarà esta ubicació- afig Salom- però, de no ser així, l’Alcúdia estarà preparada per a tornar a enfronar-se ambuna decisió que pensem perjudica greument el medi ambient, i especialment els pobles veïns d’Alberic i l’Alcúdia”