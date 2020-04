L’Alcúdia et porta la cultura a casa i promou el concurs “A casa Crea”

Print This Post

El concurs te quatre modalitats (microrelats, dibuix, fotografia i música)

En estos temps de quedar-se en casa hem d’aprendre a gaudir de les coses que ens envolten, de tot el que tenim a la mà.



Pensant a incentivar la creativitat i que estar en casa siga el més divertit possible, la regidoria de Cultura de L’Alcúdia porta endavant una sèrie de projectes.



Entre ells destaca el concurs “A Casa Crea”, oberta a qualsevol ciutadà/na de l’Alcúdia, i consta de quatre modalitats.

La millor interpretació de cada modalitat, serà premiada amb 100 € en forma de val per a comprar en qualsevol llibreria del poble, també hi haurà 2 premis accèssits valorats en 50 €.

Durant estos dies de confinament les propostes de cultura de l’Alcúdia han sigut diverses

El lliurament dels premis es realitazrà en acabar l’alctual estat d’alarma