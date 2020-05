L’Alcúdia ha fet 13 neteges nocturnes preventives durant el confinamen

Connect on Linked in

Finalitzen les neteges preventives a l’Alcúdia

Un equip de 30 persones, 21 d’ells tractoristes voluntaris, han fet 13 neteges nocturnes durant l’estat d’alarma. Les donacions i la cessió de les ferramentes necessàries i les hores de treball de forma altruista han suposat al poble un estalvi d’uns 15.000€.

La situació de l’emergència sanitària va posar en marxa un dispositiu per part de l’Ajuntament de l’Alcúdia amb què es pretenia disminuir a mínims l’impacte del virus als carrers i a les zones comunitàries, una tasca indispensable degut a l’ampli espectre de temps que durava el virus fora de l’organisme.

Des que es va iniciar l’estat d’alarma, l’Alcúdia ha realitzat neteges preventives dels carrers del poble en unes eixides nocturnes en les que els 21 tractoristes, de forma completament voluntària, recorrien tot el municipi polvoritzant amb el turbo el la dissolució amb matèria activa dues vegades a la setmana. Entre els voluntaris, el regidor d’Agricultura, Aureli Amat, qui ha participat conduint un dels tractors, a més de dur les tasques de coordinació de l’equip, ajudat pels membres de la brigada de parcs i jardins. “Vull agrair l’esforç fet per tots els companys llauradors que han posat hores i ferramenta al servei del poble, – afirma el regidor- així com a la CANSO, que ha col·laborat també en el dispositiu, a les empreses que han donat producte químic i als treballadors municipals, per l’esforç realitzat durant el període de confinament”

Així, foren finalment 13 les eixides, organitzant els tractors en grups de sis, que aplegaren a utilitzar quasi 200.000 litres de dissolució, amb 570 litres de DDAC concentrat.

Acompanyant els vehicles motoritzats, s’hi sumaven membres de Protecció Civil i personal de la brigada d’obres i de parcs i jardins de l’Ajuntament, qui utilitzant un tot terreny equipat amb un tanc i unes pistoles a pressió, anaven netejant els punts crítics als que no podien arribar els tractors, com travessers no transitables, o portes de comerços i supermercats.

A més, s’han realitzat 20 eixides per netejar punts crítics del poble, com el centre de salut i els accessos als supermercats, el mercat i l’Ajuntament, en horari de matí previ a l’apertura dels comerços. Per altra banda, també es realitzaren sis jornades de neteja, amb una cadència setmanal, que repassen els espais essencials del poble, com les parades d’autobús, els túnels de la via o Montortal. En total , les neteges diürnes han suposat la feina de 70 hores de dues persones, amb vehicle tot terreny, remolc amb tanc i pistola de polvoritzar.

Tot este material actiu de neteja, que ha suposat 570 litres, ha estat donat per les empreses Lavantia Nature, Quimival i MPO, el que, sumat a les 195 hores de tractor amb ferramenta i conductor, suposa que les donacions rebudes per les tasques de neteja de carrers, entre material rebut i voluntaris realitzant tractaments es calculen en uns 15.000€, que l’Ajuntament ha pogut destinar a altres necessitats socials i econòmiques produïdes per la crisi del COVID19.