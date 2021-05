L’Alcúdia inaugura l’exposició Hazañas Bélicas, de l’Equip Realitat

Connect on Linked in

La mostra consta de 56 peces: 9 olis sobre cartó, cinc litografies, dos serigrafies i dos olis sobre llenç de gran format, a més d’una selecció de cartells de les exposicions originals de l’Equip realitat.

L’exposició pictòrica Hazañas Bélicas, de l’Equip Realitat, va obrir divendres les seues portes i podrà ser visitada fins al pròxim 18 de juny a la sala d’exposicions de la Casa de la Cultura de l’Alcúdia, amb totes les garanties sanitàries, ja que compta amb les mesures i protocols adaptats a la normativa vigent.

En la inauguració de l’exposició, van participar el regidor de Cultura, Jaume Prats i el comissari de la mostra, Aureli Doménech. Hazañas Bélicas es la segona exposició que acull la Casa de la Cultura després de la proclamació de l’estat d’alerta, en març de 2020. La primera va ser una col·lectiva de fotografia en el mes dce setemblre, però immediatament empitjorar les dades de la pandèmia i no s’havia tornat a fer res a la sala d’Exposicions fins ara , que hem arribat a tindre dades de prevalença molt baixes.



La sèrie Hazañas Bélicas arranca amb la producció de mitjan anys 70 de l’Equip Realitat format per Joan Cardells i Jorge Ballester, grup que va mantindre una actitud d’avantguarda de l’art valencià i que ha articulat la història de l’art des de mitjan segle XX fins ara. La selecció de peces d’aquesta etapa deixa veure la intensitat conceptual, el rigor ideològic i l’honestedat estètica amb treballs marcats pel compromís amb la situació social, política, econòmica i cultural de l’Espanya predemocràtica.

En l’exposició que es pot visitar a l’Alcúdia es pot veurere, a més una pinzellada de cada sèrie que varen treballar: El zurdo, gouache sobre cartró; Los tres jaguares, gouache sobre cartó; Las mises, serigrafia i Hogar dulce hogar, oli sobre llenç

La història de la dictadura franquista (1939-1978) també és la història, tantes voltes invisible d’aquells i aquelles que treballaren per reivindicar la Llibertat, la Democràcia i la República des d’una vessant creativa i cultural, afirma el regidor de Cultura, Jaume Prats “Quan parlem de memòria històrica, per tant, no ens hauríem d’oblidar mai de tots estos creadors i creadores que van fer la seua oposició al franquisme a través de la literatura i l’art, i sempre aguditzant l’enginy per a esquivar la tisora del censor.”