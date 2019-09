L’Alcúdia inicia les seues festes patronals amb el pregó d’Oreto Doménech.

Connect on Linked in

Arranquen les festes patronals de l’Alcúdia de la mà d’Oreto Doménech, la pregonera de les festes majors d’aquest any. L’acte es va realitzar a la Casa de la Cultura de la localitat i va comptar amb la participació dels Ma, Me, Mi, Mo, Músics.

Oreto és de l’Alcúdia i es llicenciada en Filologia catalana per la Universitat de València té un gran amor per les lletres i és tot un orgull per a ella ser la pregonera aquest any.

Unes festes que comencen amb molta força a la localitat. Els actes i esdeveniments que formen part d’aquesta festa són per a tots els públics.

El pregó va iniciar les festes tan esperades festes a l’Alcúdia que se celebraran de l’1 al 8 de setembre.