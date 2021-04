L’Alcúdia inicia una campanya contra els abocaments il·legals

Connect on Linked in

En els últims dies s’han produït diversos abocaments il·legals en diferents punts del terme municipal, passat dijous 15 d’abril, algú va llançar de forma molt incívica fem i despeses domèstiques al barranc Matamoros, entre les quals es trobava una desena de llibres de festes d’un poble veí. Cal tenir en compte que este abocament il·legal estava just en el llit del barranc, que quan passa aigua vessa al barranc de Benimodo i des d’ell va cap al riu Xúquer.

En començar la setmana, desafortunadament, s’ha localitzat un altre abocament irregular a la zona del Pont del Tomaco, als voltant de la Sèquia Real. En este cas, entre les coses abandonades hi havia documentació i fotografies personals, per la qual cosa, la Policia Local ha elaborat un informe i ha obert una investigació per tal d’identificar si les persones que són propietàries d’estos documents són coneixedores dels actes incívics o, pel contrari, algú que no són ells ha tingut accés a tot el material llançat.

Dins la campanya que està duent a terme l’Ajuntament de l’Alcúdia, per tal d’evitar abocadors incontrolats, ja es va netejar fa pocs dies tota la zona de l’antic ecoparc, al barri de Les Comes, este cap de setmana s’ha netejat el llit del barranc de Matamoros i entre hui i demà es netejaran l’abocament aparegut al Pont del Tomaco i l’abocador incontrolat de Montortal.

L’alcalde Andreu Salom ha manifestat que “Intentaran esbrinar l’autoria d’estos actes incívics i, si arriben a saber qui ha sigut, tindrà leconseqüències legalment establides.