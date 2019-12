L’Alcúdia ja té pressupostos per al 2020

Connect on Linked in

L’Ajuntament de l’alcúdia ha aprovat en el ple ordinari del mes dee desembre, celebrat dimarts 17 , uns pressupostos municipals de 10 milions d’euros, amb el vot a favor de l’equip de govern i en contra de PP i Compromís.



L’alcalde, Andreu Salom va explicar en la seua memòria que la bona gestió dels darrers anys ha permés disminuir de manera considerable el deute. L’ajuntament té previst amortitzar l’any vinent 64.000 euros, amb el que s’haurà aconseguit rebaixar en cinc anys el deute del 90% al 35% en que quedarà al final del 2020. Cosa que ha repercutit en la disminució de despeses financeres. Pel que respecta al cobrament dels proveïdors, s’han aconseguit reduir terminis de manera espectacular, per baix de les exigències del Ministeri d’Hisenda.



El capítol d’inversions en els pressupostos que s’acaben d’aprovar és de 890.000 euros. Per a començar, es destinaran al voltant de 300.000€ en aquelles coses que demanà la ciutadania a través dels pressupostos participatius: 50.000 per a millora d’enllumenat, 30.000 per a parcs i jardins, 150.000 per a millorar accessibilitat i reduir barreres arquitectòniques, 40.000 per a un circuït de running, etc.



A més d’altres inversions directes, com ara, 130.000 euros destinats al Pla d’Ocupació Local, on en l’any que finalitza s’ha pogut donar treball a més de 200 veïns i veïnes. 130.000 € aniran destinats a la construcció d’un nou grup de nínxols al cementeri, que està arribant a l’ocupació màxima. A més hi ha altres partides menys quantioses , però també importants, com ara 30.000€ en modernització sistemes informàtics, 30.000€ adquisició de materials de seguretat ciutadana, 41.000€ en adquisició de materials i reformes en instal·lacions esportives, 30.000en una altra fase de remodelació de l’edifici de l’Ajuntament, 15.000€ per a renovació del clavegueram dels carrers Gutierrez Mellado i Antonio Machado, 10.000€ per a actuacions diverses en patrimoni cultural, 10.000 més per a parcs i jardins i 13.000 per a l’adequació frontò per a pilota valenciana, el que resta està pendent de saber la quantitat que li arriba a l’ajuntament de la subvenció del SOM de la Diputació de València (per als anys 2020 i 2021), amb la qual es podrien assolir alguns objectius més dels votats pels veïns i veïnes en el procés de Pressupostos participatius.

Hi ha hagut un ajustament dels diners destinats als serveis públics. L’oposició va criticar al plenari que es modificaren partides concretes de distints serveis. Estes modificacions vénen donades com a resultat d’un estudi en profunditat de l’ús que s’ha fet durant els últims anys d’eixes partides i, per una qüestió de sentit comú, s’ha retirat dotació d’aquelles on sobren diners de manera recurrent.

Respecte a les previsions inicials dels ingressos s’han actualitzat molt lleugerament a l’alça o a la baixa en funció de les variacions de tendència posades de manifest en la liquidació dels darrers pressupostos així com per la inclusió d’algunes bonificacions en les diferents taxes i impostos.



Tant l’alcalde, Andreu Salom, com el regidor d’hisenda, Ruben Grau, van lamentar la manca de propostes per part del PP, de les del Grup Compromís, amb data d’entrada el dia abans del plenari, es van agrair, tot i que lamentant que no s’explicara d’on s’havien de traure els fons o quines partides calia deixar sense dotació per tal de dur endavant les seues propostes.

En definitiva, aquest pressupost municipal per a 2020, és un pressupost globalment anivellat, que aspira a mantenir la capacitat financera, que ve sent de més d’un milió d’euros en els darrers exercicis i acabar amb la tutela que suposa ela vigència del pla d’Ajust aprovat per l’ajuntament en 2012, el que significaria que l’ajuntament hauria superat, definitivament, la situació crítica que va viure fa pocs anys deguda a la crisi econòmica.