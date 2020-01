L’Alcúdia-Maristes Algemesí venç amb contundència al Torrellano i segueix en el coliderato

Connect on Linked in

L’Alcúdia-Maristes Algemesí continua colíder de la Primera Divisió d’Handbol de Dones. Les pupil·les d’Eduardo Escartí van véncer sense problemes al Torrellano per 31-20, donant molts minuts a les menys habituals, tant per l’àmplia diferència en el marcador com per les nombroses baixes amb les quals es va afrontar el xoc. Les riberenques comparteixen el lideratge amb l’Almassora i compten amb un punt més que l’Alacant i el Benetússer.



Segons l’entrenador, Eduardo Escartí: “Va resultar un calc dels últims partits. Comencem una mica desajustades en els minuts inicials i permetem alguns avantatges de l’equip visitant però a partir del minut deu, en el qual es va ajustar la defensa, comencem a funcionar, amb fluïdesa en atac i amb contrataques molt contundents. Ja en la primera part vam poder distanciar-nos i marxem deu gols a dalt amb el 18-8. En la segona meitat, com de costum, minuts per a totes i molta participació per a les jugadores del filial, que van complir amb nota.

El partit al final l’hem tret amb bastant tranquil·litat. L’Alcúdia-Maristes va sumar la victòria malgrat les nombroses baixes amb les quals va haver d’afrontar el xoc, començant amb la portera Carmina, la central María Pérez, la lateral esquerre Júlia i la baixa de Judith per embaràs, que es prolongarà diversos mesos. La setmana que comença li enfrontarà al cuer, el Morvedre, partit que ha de servir per a acumular punts a favor i ampliar la distància en el gol average.