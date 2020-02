L’Alcúdia-Maristes cau fins a la quarta posició després de perdre a casa davant un rival directe com el Torrevieja

Connect on Linked in

L’Alcúdia-Maristes Algemesí cau fins a la quarta posició. Les pupil·les d’Eduardo Escartí no van poder amb el Torrevieja en un partit decisiu i van caure per 18-22 en un xoc igualat que es va decidir en la segona meitat. La derrota provoca que les riberenques queden amb 31 punts, a un del Benetússer, dos de l’Almassora i tres del líder, l’Alacant. Aquests seran, a priori, els conjunts que lluiten per les dues posicions que donen dret a jugar la fase d’ascens.



Contra el Torrevieja es va poder veure un intens i duro partit . Segons va explicar l’entrenador, Eduardo Escartí “Ja sabíem que vindria a donar-lo tot per a no despenjar-se del cap de la taula. Amb un físic imponent amb el qual van fer valdre la seua enorme capacitat defensiva, i amb, possiblement, la millor portera de la competició, van aconseguir frenar les nostres envestides. Ens estavellem contra el mur de les alacantines”.

En el descans, l’electrònic marcava un empat a 11, amb bon joc per totes dues parts. La igualtat es va mantindre durant bona part de la segona meitat, però l’equip marista va acusar les moltes baixes i va acabar cedint en el marcador.



Amb aquesta derrota les alcudianas baixen fins a la quarta posició de la classificació, però en una lliga tan intensa i igualada tot és encara possible. La setmana vinent visita a l’Onda, un camp habitualment complicat on no hi ha marge per a l’error.

L’Alcúdia-Maristes Algemesí 18-22 Torrevieja Salut Mare Nostrum

L’Alcúdia-Maristes Algemesí – Teresa Bosch, Ana Gil (1), Sara Illana (1), Julia Calduch (3), Beatriz Rumbau (2), Cristina Rumbau (2), María Pérez (2), Carmen Muñoz, Nuria Magraner (3), Cristina Chinita (3), Judit Salvadó i Alba Bastida.

Entrenador Eduardo Escartí.

Torrevieja Salut Mare Nostrum – María García (3), Paula Miralles, Thalia Sáez, Lisa Oppedal (4), Khadija Lafsahi, Cristina Ortuño (3), Gemma Martí, Belén Bernabé, Paula Bernabé (8), Goda Virviciute, María Vizcaíno, María Pardines (1) i Andrea Molina (3).

Entrenador: Francisco Martí.

Àrbitres: Iván Navarro i Guillem Baena.

Parcials: Al descans 11-11 i al final 18-22.

Estadi: Pavelló Municipal de l’Alcúdia.