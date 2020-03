L’Alcúdia-Maristes compacta la classificació després de golejar al Algirós i aprofitar les ensopegades dels seus rivals directes

Connect on Linked in

L’Alcúdia-Maristes Algemesí golege sense contemplacions al Algirós i es va aprofitar de l’ensopegada d’alguns dels seus màxims rivals per a compactar una mica més la classificació de la Primera Divisió Estatal de l’handbol espanyol femení. El conjunt d’Eduardo Escartí va ser un autèntic vendaval en atacs i es va anar de nou per damunt dels trenta punts, amb especial protagonisme per a Cristina Chinita i Alba Bastida, que van aconseguir huit gols cadascuna. El Maristes aprofita la derrota dels seus rivals directes i la classificació queda amb el Trànsits Duaners Alacant amb 40 punts en primera posició, el Benetússer segon amb 36, l’Almassora tercer amb 35, els mateixos que l’Alcúdia, ja tots amb 22 partits disputats i mancant quatre jornades per a la finalització del campionat.

Les col·legials van començar molt molt desencertades el partit i van permetre que les de Algirós prengueren avantatge 1-5 en els primers minuts. Però les riberenques van recuperar el desavantatge en pocs minuts i van empatar prompte el partit. A partir d’ací va haver-hi minuts d’igualtat en el marcador que es va trencar definitivament a partir del minut 20 per a arribar al descans amb el 18-13 a favor de les de la Ribera.

El Maristes, malgrat les moltes baixes, va mantindre la superioritat en el marcador durant la segona meitat davant un lluitador Algirós que mai es va entregar, per a acabar amb el resultat final de 34-25. Segons el tècnic, Eduardo Escartí: “La setmana vinent afrontem una difícil visita a Almasora en una lliga atapeïdíssima en la qual sembla destacar-se el Santa Pola però amb una disputada segona plaça en la qual quatre equips estan pràcticament igualats”. L’equip va voler homenatjar a Javi Colomina, un seguidor fidel que sempre acompanya a l’Alcúdia-Maristes.

L’Alcúdia-Maristes Algemesí 34-25 CBM Algirós

L’Alcúdia-Maristes Algemesí – Teresa Bosch, Ana Gil (4), Eva Piera, Sara Illana (2), Julia Calduch, Beatriz Rumbau (3), Laura Iglesias (1), Cristina Rumbau (4), María Pérez (4), Carmen Muñoz, Nuria Magraner, Cristina Chinita (8) i Alba Bastida (8).

Entrenador Eduardo Escartí.

CBM Algirós – Pilar Álvarez (3), Andrea González (3), Jennifer Ballester (7), Carla López (4), Alba de la Creu (4), Aurora Sánchez, Elena Fandos, Claudia Sánchez, Carmen Llorca (1), Ana Sánchez (1), Alejandra Hernández, Sheila Moltó, Andrea Facius, Alba Fandos i Lucía Castro.

Entrenador: Ignacio Montull.

Àrbitres: Álvaro Mínguez.

Parcials: Al descans 18-13 i al final 34-25.

Estadi: Pavelló Municipal de l’Alcúdia.