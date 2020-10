L’Alcúdia-Maristes, de menys a més, en la victòria com a local davant el CBM Algirós (30-18)

Amb el ferm propòsit de fer bona la victòria aconseguida a domicili la setmana anterior en Torrellano, l’Alcúdia-Maristes Algemesí, l’equip de Xavi Cucarella, rebia en un pavelló 9 d’Octubre que va presentar una bona imatge, sempre complint amb les restriccions sanitàries i els protocols, a un CBM Algirós, que arribava a la trobada després d’haver guanyat també en la primera jornada.

Els va costar a les riberenques en els primers envits del partit i prova de les inseguretats, els errors i les imprecisions que mostraven a l’inici del xoc, les visitants es van créixer fins a aconseguir fins i tot un avantatge de 5-1 en el lluminós.

No obstant això, l’Alcúdia-Maristes no s’anava a quedar de braços plegats i després d’uns ajustos defensius per part de l’entrenador local en un temps mort, va arribar l’esperada reacció i en la resta de la primera part el conjunt groguet va aconseguir un impecable parcial de 10-2 al seu favor per a posar-se per davant. La reacció local va fer molt de mal a les visitants, que van baixar la intensitat i el to físic durant els segons trenta minuts de joc, que van tindre solament un color, el groc. Al final, victòria de les pupil·les de Xavi Cucarella per un contundent marcador de 30-18, que va reflectir la superioritat en línies generals del conjunt riberenc. “Ens ha costat arrancar però em quede amb la reacció de l’equip i les bones sensacions en la velocitat d’atac.

Ens falta ajustar tàctica i defensivament algunes coses però les vibracions són molt bones i estic molt content amb el treball de l’equip”, va afegir el tècnic de l’Alcúdia-Maristes, que la pròxima jornada descansa, però que continuarà entrenant per a preparar una dura trobada en dues setmanes davant l’Agustins Alacant, conjunt que va jugar la temporada passada en Divisió de Plata i ferm candidat a l’ascens aquesta temporada.

L’Alcúdia-Maristes Algemesí 30-18 CBM Algirós

L’Alcúdia-Maristes Algemesí – Teresa Bosch, Ana Gil (1), Eva Piera (2), Maria Belén Fernández (2), Beatriz Rumbau (2), Beatriz Lacalle (3), Cristina Rumbau (8), María Pérez (1), Raquel Bravo (2), Carmen Muñoz, Nuria Magraner (5), Cristina Ghinita (2) i Laura Iglesias (2).

Entrenador Xavi Cucarella

CBM Algirós – Jennifer Ballester (5), Carla López (4), Aurora Sánchez, Marina Xirivella (1), Claudia Sánchez (2), Carmen Llorca (1), Ana Sánchez (1), Alejandra Hernández, Sandra Melgar (1), Andrea Facius (1), Alba Fandós (2), Nelly Carolina Vega, Lucia Castro

Entrenador Ignacio Montull i Jorge Ruiz

Parciales: Al descans 12-7 i al final 30-18.

Estadi: Pavelló 9 d’Octubre.