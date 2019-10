L’Alcúdia-Maristes és líder després d’avassallar a l’Altea

Connect on Linked in

L’Alcúdia-Maristes Algemesí no entén d’ensopegades. Les dones entrenades per Eduardo Escartí van sumar una nova victòria aquesta setmana davant l’Altea, al qual van desfer amb una completa trobada que ja dominaven quan es van retirar cap als vestuaris en la primera part. A pesar que quasi doblegaven en el marcador als seus rivals, les riberenques no van baixar la intensitat i van acabar per imposar-se per setze punts, una diferència que els permet ser líders perquè el Benetússer (que també ha guanyat els cinc partits que s’han disputat de moment en el campionat) compta amb un gol average menys favorable. Segons va exposar l’entrenador marista després de la victòria: “Un nou partit quasi amb el mateix guió que els de les ocasions precedents: les nostres van eixir al camp marcant un ritme i una intensitat molt alta i ja des del principi es va reflectir en les diferències en el marcador (7-0 al minut 10) i un clar 21-12 al descans.

De nou, repartiment de minuts i gols per a totes les jugadores en la segona meitat i participació de diverses jugadores de l’equip filial que van agafant minuts i experiència en la lliga de Primera Nacional amb una bona actuació. La setmana vinent tenim una complicada eixida a Torrevieja davant un dels rivals més difícils de la competició. Però les nostres estan en bon moment de joc malgrat les baixes de jugadores importants que continuem patint però que anem a poc a poc recuperant”.

L’Alcúdia-Maristes Algemesí 36-20 Club Esportiu Vila Blanca Altea

L’Alcúdia-Maristes Algemesí – Teresa Bosch, Ana Gil (2), Sara Hervás, Júlia Calduch (4), Beatriz Rumbau (2), Laura Iglesias (3), Cristina Rumbau (2), María Pérez (8), María Fuster (3), Carmen Muñoz, Nuria Magraner (6), Cristina Chinita, Alba Bastida (6) i Judit Salvadó.

Entrenador Eduardo Escartí.

Club Esportiu Vila Blanca Altea – Claudia Gomis, María Lledó, Miriam Álvarez, Carolina Estevez, Maite Serrat (5), Chleo Dietrich (4), Ana Soliveres, Teresa Mulet (4), Selina Marisa (4), Ana Berenguer (3), Paula Pérez i Mireia Sánchez.

Entrenador: Miguel Lledó.

Parcials cada cinc minuts: 21-12 descans. 36-20 final.

Àrbitres: Iván Navarro.

Estadi: Pavelló Municipal de l'Alcúdia.